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02:27 (мск), источник: Интерфакс

Самолет США провел оперативную разведку у российской базы в Тартусе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Американский военный самолет в пятницу совершил очередной разведывательный полет вблизи военно-морской базы России в сирийском порту Тартус, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Источник: AP 2017

По их сведениям, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8 Poseidon с бортовым номером 168852, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, подлетев к побережью Сирии и встав в круг, длительное время кружил вблизи российской базы в Тартусе. При этом он находился от нее на расстоянии около 40 км.

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В восточном Средиземноморье вблизи Сирии в пятницу был также зафиксирован полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V с ботовым номером 64−14841.

В четверг как минимум три американских самолета проводили разведывательные полеты в восточной части Средиземного моря вблизи побережья Сирии и российской военно-морской базы в Тартусе. Всего за неделю у сирийского побережья было проведено более десяти таких разведывательных полетов.

Ранее на этой неделе в заявлении пресс-службы Белого дома утверждалось, что режим президента Сирии Башара Асада готовит новую химическую атаку против повстанцев, и было заявлено, что если она будет осуществлена, то Дамаск за это «заплатит высокую цену».

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