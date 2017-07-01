Самолет США провел оперативную разведку у российской базы в Тартусе

По их сведениям, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8 Poseidon с бортовым номером 168852, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, подлетев к побережью Сирии и встав в круг, длительное время кружил вблизи российской базы в Тартусе. При этом он находился от нее на расстоянии около 40 км.

В восточном Средиземноморье вблизи Сирии в пятницу был также зафиксирован полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V с ботовым номером 64−14841.

В четверг как минимум три американских самолета проводили разведывательные полеты в восточной части Средиземного моря вблизи побережья Сирии и российской военно-морской базы в Тартусе. Всего за неделю у сирийского побережья было проведено более десяти таких разведывательных полетов.