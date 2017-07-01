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06:07 (мск), источник: AmurMedia.ru

Юность в сапогах: служба по контракту стала популярна у юношей в Хабаровском крае

Всего в этом году планируют набрать более 12 тысяч человек.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 июля, AmurMedia.

Рост желающих служить по контракту наблюдают в Хабаровском крае. Сейчас на территории ВВО работает 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВВО.

В войска ВВО с начала 2017 года отобрано более пяти тысяч контрактников. Наибольшая активность граждан наблюдается в Приморском и Хабаровском краях, Республике Бурятия и Забайкальском крае. В текущем году в городах Дальнего Востока и Восточной Сибири проведено 20 крупных информационно-пропагандистских акций по набору на военную службу по контракту, которые посетило более 160 тыс. человек. Свыше 5 тыс. из них проявили заинтересованность военной службой по контракту и получили квалифицированные консультации. Около 500 молодых людей из числа обратившихся уже прошли профессиональный отбор и отправлены в войска ВВО.

На территории ВВО работают 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту. В 2017 году пункты отбора граждан на военную службу по контракту планируют отобрать и набрать в войска Восточного военного округа более 12 тыс. человек.

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