Юность в сапогах: служба по контракту стала популярна у юношей в Хабаровском крае

Хабаровск, 1 июля, AmurMedia.

Рост желающих служить по контракту наблюдают в Хабаровском крае. Сейчас на территории ВВО работает 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВВО.

В войска ВВО с начала 2017 года отобрано более пяти тысяч контрактников. Наибольшая активность граждан наблюдается в Приморском и Хабаровском краях, Республике Бурятия и Забайкальском крае. В текущем году в городах Дальнего Востока и Восточной Сибири проведено 20 крупных информационно-пропагандистских акций по набору на военную службу по контракту, которые посетило более 160 тыс. человек. Свыше 5 тыс. из них проявили заинтересованность военной службой по контракту и получили квалифицированные консультации. Около 500 молодых людей из числа обратившихся уже прошли профессиональный отбор и отправлены в войска ВВО.

На территории ВВО работают 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту. В 2017 году пункты отбора граждан на военную службу по контракту планируют отобрать и набрать в войска Восточного военного округа более 12 тыс. человек.