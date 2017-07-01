Юность в сапогах: служба по контракту стала популярна у юношей в Хабаровском крае
Всего в этом году планируют набрать более 12 тысяч человек.
Всего в этом году планируют набрать более 12 тысяч человек.
Хабаровск, 1 июля, AmurMedia.
Рост желающих служить по контракту наблюдают в Хабаровском крае. Сейчас на территории ВВО работает 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу, сообщили ИА AmurMedia в
В войска ВВО с начала 2017 года отобрано более пяти тысяч контрактников. Наибольшая активность граждан наблюдается в Приморском и Хабаровском краях, Республике Бурятия и Забайкальском крае. В текущем году в городах Дальнего Востока и Восточной Сибири проведено 20 крупных
На территории ВВО работают 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту. В 2017 году пункты отбора граждан на военную службу по контракту планируют отобрать и набрать в войска Восточного военного округа более 12 тыс. человек.