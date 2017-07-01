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05:56 (мск), источник: РБК

Сеул назвал условие начала диалога между США и Северной Кореей

Основаниями для начала диалога между Вашингтоном и Пхеньяном может стать прекращение ядерных испытаний со стороны КНДР или освобождение задержанных в стране американских граждан.

Источник: Reuters

Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне, передает Reuters.

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Мун подчеркнул, что Южная Корея будет «сурово отвечать» на любые провокации со стороны КНДР, и призвал Пхеньян незамедлительно вернуться к диалогам с международных сообществом, в частности, с Сеулом и с США.

Южнокорейский лидер отметил, что если Северная Корея освободит задержанных ранее трех американских граждан, а также прекратит свои ядерные и ракетные испытания, то это станет хорошей почвой для начала переговоров.

Дональд Трамп, комментируя сложившуюся вокруг Северной Кореи ситуацию, заявил, что действия Пхеньяна требуют «решительного ответа»: власти США, заверил он, разрабатывают дипломатические, экономические и иные меры в отношении страны, при этом терпение Вашингтона, подчеркнул президент, иссякло.

Комментарии
1
Иван Петров
Пока что наблюдаем пустые сотрясения воздуха и махания кулаками издалека.
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