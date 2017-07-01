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09:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Первая женщина-председатель Гонконга официально вступила в должность

Председатель Гонконга Кэрри Лам официально вступила в должность. Об этом в субботу, 1 июля, сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Лам стала первой женщиной на этом посту. В своей речи она заявила, что приложит все усилия, чтобы сохранить политику «одна страна — две системы».

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Церемония инаугурации проводилась в день 20-летия передачи Гонконга под китайскую юрисдикцию на том же месте, где сложил полномочия последний британский губернатор Крис Паттен.

CNN сообщает, что на церемонии также присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Отмечается, что это его первый визит в Гонконг с момента прихода к власти в 2013 году.

Во время выступления он предостерег сторонников независимости Китая от «любых попыток подорвать национальный суверенитет и безопасность, бросить вызов власти центрального правительства и положениям основного закона».

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