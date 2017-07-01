Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Екатеринбурге

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). С однодневной рабочей поездкой прибыл сегодня в Екатеринбург Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В международном аэропорту «Кольцово» Рустама Минниханова встретил временно исполняющий обязанности Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Основная цель рабочей поездки Рустама Минниханова — участие в областном Сабантуе, который проходит в Свердловской области (с. Кадниково) 1 июля 2017 года.

Сразу по прибытии Рустам Минниханов отправился в село Кадниково Сысертского городского округа Свердловской области на встречу с представителями землячества Республики Татарстан.

В составе делегации Республики Татарстан — руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по РТ Марат Сафиуллин, глава Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан Марсель Шайдуллин, начальник Управления культуры и развития языков народов Республики Татарстан Аппарата Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина, заместитель министра культуры РТ Гузель Шарипова, первый заместитель председателя Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и другие.