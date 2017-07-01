При въезде в страны ЕС будут снимать отпечатки пальцев

В Евросоюзе будут брать отпечатки пальцев у въезжающих из третьих стран. Нововведение запланировано с 2020 года и коснется граждан стран, не входящих в ЕС, даже если они не должны оформлять въездные визы при краткосрочных поездках в Евросоюз (до 90 дней, безвиз, который действует и для граждан Украины).

Новая система будет нацелена в первую очередь на антитеррористическую борьбу. Кроме отпечатков пальцев, в единую базу данных будут также собирать фотографии въезжающих и их паспортные данные. О соответствующем соглашении между представителями Европарламента и странами — членами ЕС сообщили в пятницу, 30 июня, послы государств Евросоюза в Брюсселе, пишет DW.

Данные будут храниться в течение трех лет, в некоторых случаях — до пяти лет. Доступ к информации получат пограничные и визовые службы, а также ведомства, ответственные за выдачу разрешений на пребывание. В случае расследования террористических дел или иных тяжелых преступлений сведения из новой базы данных сможет использовать и Европол. При этом ведомства по делам беженцев доступа к банку данных не получат.