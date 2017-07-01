Украина начала председательствовать в ОЧЭС

Сегодня, 1 июля, Украина начала председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сменив на посту Турцию.

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Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, об этом стало известно в ходе 36-го заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС.

«36-е заседание Совета министров завершилось церемонией передачи председательства в Организации от Турции до Украины на очередной полугодовой период, который начнется с 1 июля 2017 года», — говорится в сообщении.

Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко подчеркнул, что агрессивная политика России стала препятствием эффективному сотрудничеству стран и отметил, что украинское председательство будет сосредоточено на проблемах экономического сотрудничества в условиях кризиса безопасности в регионе.

«Среди приоритетов украинского председательства в ОЧЭС является реализация многосторонних региональных проектов, в частности в сфере транспорта. В этой связи Украина предполагает провести встречу министров транспорта и ряд мероприятий на экспертном уровне», — говорится в сообщении.