Украина начала председательствовать в ОЧЭС
Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, об этом стало известно в ходе 36-го заседания Совета министров иностранных дел
Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, об этом стало известно в ходе 36-го заседания Совета министров иностранных дел
Сегодня, 1 июля, Украина начала председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сменив на посту Турцию.
Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, об этом стало известно в ходе 36-го заседания Совета министров иностранных дел
«36-е заседание Совета министров завершилось церемонией передачи председательства в Организации от Турции до Украины на очередной полугодовой период, который начнется с 1 июля 2017 года», — говорится в сообщении.
Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко подчеркнул, что агрессивная политика России стала препятствием эффективному сотрудничеству стран и отметил, что украинское председательство будет сосредоточено на проблемах экономического сотрудничества в условиях кризиса безопасности в регионе.
«Среди приоритетов украинского председательства в ОЧЭС является реализация многосторонних региональных проектов, в частности в сфере транспорта. В этой связи Украина предполагает провести встречу министров транспорта и ряд мероприятий на экспертном уровне», — говорится в сообщении.
Справка УНИАН. Организация Черноморского экономического сотрудничества— субрегиональное объединение 12 стран Черноморского региона (Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция, а также Украина). Организация была создана с целью тесного экономического сотрудничества
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