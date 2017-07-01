Додон встретился с крупными бизнесменами России

Глава молдавского государства гарантировал бизнесменам из России создать все необходимые условия для их бизнеса в Молдове, призвав российский бизнес к созданию совместных проектов для производства продукции с целью ее дальнейшего экспорта на Восток и на Запад.

Игорь Додон: Сотрудничество между Молдовой и Россией будет развиваться по нарастающей

«У нас развиты и действуют свободные экономические зоны и промышленные парки, где можно наладить такие совместные производства. Но если понадобится создать новые, мы пойдем на это, подключив к их образованию, если будет необходимо, правительство. Я разговаривал на этот счет с премьер-министром Павлом Филипом», — заявил Додон.

Представители компании, торгующей в федеральных сетях России, реализуя за день в торговых предприятиях Москвы, Санкт-Петербурга и других городах 1 тыс. свежих овощей, выразили заинтересованность к свежей витаминной продукции из Молдовы.

«Мы готовы импортировать из Молдовы свежие замороженные фрукты и овощи, причем в больших объемах», — отметили бизнесмены из Росси.

Президент просил российский бизнес рассматривать Молдову в качестве «большой площадки», присутствуя на которой легко организовать производство и экспорт продукции в разные направления — страны Востока и Запада.

«Мы создадим все условия для такого бизнеса, который гарантирует открытие новых рабочих мест. А когда речь идет о новых рабочих местах, политика отходит на второй план», — заметил Игорь Додон.

Президент выразил надежду на то, что визит крупных бизнесменов из России, после того как они побывают на 10 предприятиях Молдовы, приведет к созданию совместных проектов для ведения бизнеса с целью наращиванию экспортного потенциала Молдовы.