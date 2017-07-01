В парламенте прошёл очередной раунд дебатов о реформе избирательной системы
Накануне в парламенте прошел очередной раунд общественных дебатов о смене избирательной системы. Он затянулся на три часа.
Накануне в парламенте прошел очередной раунд общественных дебатов о смене избирательной системы. Он затянулся на три часа.
Депутаты и представители гражданского общества обсудили целесообразность перехода к смешанному голосованию и рекомендации Венецианской комиссии.
Участники дебатов разделились на два лагеря: одни отстаивали необходимость реформы, другие — выступали против.
«Я здесь, так как мой опыт убедил меня в необходимости менять некоторые вещи», — сказала председатель НЛП Виталия Павличенко.
«Если речь идет о смешанной системе, то хочу спросить, почему списки должны быть закрытыми, почему я не могу пойти на голосование и выбрать из партийного списка достойного человека», — отметила мэр коммуны Будешты Нина Костюк.
«Очень важно, чтобы в Молдове дела начали меняться. Больше так продолжаться не может, этой системе уже 25 лет, тот же единый список и та же избирательная система», — сказал социолог Андрей Думбрэвяну.
Как отметил председатель парламента Андриан Канду, в Молдове никогда не было широкого политического консенсуса.
«Я проанализировал законы, принятые парламентом за всю историю независимости, и, если я не ошибаюсь, то всего один закон получил 100 .. Точно 100 голосов при одном воздержавшемся. Мы должны работать и искать консенсус. Или большинство», — подчеркнул председатель парламента Андриан Канду.
Участники дебатов осудили внепарламентскую оппозицию за отказ от участия в дебатах.
«Я сожалею, что некоторые лидеры и партии из так называемой оппозиции отказались участвовать в публичных дебатах. Теперь понятно, кто служит интересам народа», — отметил эксперт Центра эффективных политик Аннаслав Яковенко.
«Я полагал, что
Законопроект о смешанной избирательной системы приняли в первом чтении. Он предлагает избирать 50 депутатов по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.