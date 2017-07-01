В парламенте прошёл очередной раунд дебатов о реформе избирательной системы

Депутаты и представители гражданского общества обсудили целесообразность перехода к смешанному голосованию и рекомендации Венецианской комиссии.

Участники дебатов разделились на два лагеря: одни отстаивали необходимость реформы, другие — выступали против.

«Я здесь, так как мой опыт убедил меня в необходимости менять некоторые вещи», — сказала председатель НЛП Виталия Павличенко.

«Если речь идет о смешанной системе, то хочу спросить, почему списки должны быть закрытыми, почему я не могу пойти на голосование и выбрать из партийного списка достойного человека», — отметила мэр коммуны Будешты Нина Костюк.

«Очень важно, чтобы в Молдове дела начали меняться. Больше так продолжаться не может, этой системе уже 25 лет, тот же единый список и та же избирательная система», — сказал социолог Андрей Думбрэвяну.

Как отметил председатель парламента Андриан Канду, в Молдове никогда не было широкого политического консенсуса.

«Я проанализировал законы, принятые парламентом за всю историю независимости, и, если я не ошибаюсь, то всего один закон получил 100 .. Точно 100 голосов при одном воздержавшемся. Мы должны работать и искать консенсус. Или большинство», — подчеркнул председатель парламента Андриан Канду.

Участники дебатов осудили внепарламентскую оппозицию за отказ от участия в дебатах.

«Я сожалею, что некоторые лидеры и партии из так называемой оппозиции отказались участвовать в публичных дебатах. Теперь понятно, кто служит интересам народа», — отметил эксперт Центра эффективных политик Аннаслав Яковенко.

«Я полагал, что про-европейская оппозиция примет участие в обсуждении и мы сумеем прекратить политическую войну», — сказал ветеран конфликта на Днестре Геннадий Косован.

Законопроект о смешанной избирательной системы приняли в первом чтении. Он предлагает избирать 50 депутатов по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.