Геращенко не исключил введения регистрации россиян на специальных сайтах

«Его (визовый режим с РФ — ред.) можно и нужно внедрять тогда, когда мы будем готовы к этому, потому что внедрение визового режима с нашей стороны будет означать внедрение визового режима с российской стороны. Министерство иностранных дел должно иметь план, как разворачивать такую систему работы, а самый главный способ борьбы с терроризмом и диверсией — это заранее проверять, кто к нам приезжает. Мы можем ввести не визовый режим, а предупреждение о том, кто приезжает, регистрацию на электронных сайтах», — цитирует Геращенко сайт телеканала «112 Украина».

Ранее фракция коалиции «Народный фронт» в украинском парламенте уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Позже первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киеву необходимо немедленно ввести режим въезда граждан России на Украину по биометрическим паспортам. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. При этом глава МИД Украины выступает за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.