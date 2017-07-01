ЕС утвердил новые правила контроля иностранцев на границе: будут брать отпечатки пальцев
Европейские чиновники надеются, что новые правила помогут сократить время пересечения границы и повысят качество пограничных проверок.
Европейские чиновники надеются, что новые правила помогут сократить время пересечения границы и повысят качество пограничных проверок.
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Предполагается, что система поможет сократить задержки на границе и улучшить качество пограничных проверок, обеспечит идентификацию тех, кто превысил разрешенное время пребывания в ЕС, укрепит внутреннюю безопасность и борьбу с терроризмом, открыв правоохранительным органам доступ к журналам историй путешествий.
Отмечено, что новая система
Как сообщается, сохраненная информация будет доступна для пограничных органов и органов власти
Европейские чиновники надеются, что новые правила помогут сократить время пересечения границы и повысят качество пограничных проверок, а также помогут в борьбе с терроризмом, позволяя правоохранительным органам получить доступ к истории пересечений границ путешественником.