ЕС утвердил новые правила контроля иностранцев на границе: будут брать отпечатки пальцев

Послы стран-членов Европейского Союза поддержали ранее достигнутую договоренность между мальтийским председательством в Совете ЕС и представителями Европарламента о создании системы автоматической регистрации въезда-выезда граждан третьих стран в рамках Шенгенской зоны. Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

При въезде в страны ЕС будут снимать отпечатки пальцев

Предполагается, что система поможет сократить задержки на границе и улучшить качество пограничных проверок, обеспечит идентификацию тех, кто превысил разрешенное время пребывания в ЕС, укрепит внутреннюю безопасность и борьбу с терроризмом, открыв правоохранительным органам доступ к журналам историй путешествий.

Отмечено, что новая система въезда-выезда будет хранить информацию о личности и документы путешественника, а также сохранять биометрические данные (с отпечатками пальцев и фотографией). Эти данные будут храниться в единой системе сроком от трех до пяти лет.

Как сообщается, сохраненная информация будет доступна для пограничных органов и органов власти государств-членов ЕС, компетентных проверять, выполняет ли гражданин третьей страны условия въезда или пребывания.

Европейские чиновники надеются, что новые правила помогут сократить время пересечения границы и повысят качество пограничных проверок, а также помогут в борьбе с терроризмом, позволяя правоохранительным органам получить доступ к истории пересечений границ путешественником.