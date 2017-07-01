Бастрыкин проверил работу подразделений СК в Крыму
Председатель Следственного комитета России также возложил цветы к мемориальной плите на аллее Памяти «Сирень победы», посвященной
Председатель Следственного комитета России также возложил цветы к мемориальной плите на аллее Памяти «Сирень победы», посвященной
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел 1 июля в Симферополе оперативное совещание с участием руководителей следственных управлений СК по Республике Крым и Севастополю, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Александр Бастрыкин заслушал доклады руководителей следственных управлений об итогах работы за пять месяцев 2017 года, о ходе и результатах расследования особо важных уголовных дел, находящихся в их производстве, — сообщила представитель СК. — По итогам Александр Бастрыкин дал конкретные поручения, а также обратил внимание на необходимость соблюдения
Кроме того, он возложил цветы к мемориальной плите на аллее Памяти «Сирень победы», посвященной
Аллея была заложена 18 апреля 2015 года по инициативе руководителя ГСУ СК по Республике Крым