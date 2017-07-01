Бастрыкин проверил работу подразделений СК в Крыму

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел 1 июля в Симферополе оперативное совещание с участием руководителей следственных управлений СК по Республике Крым и Севастополю, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин заслушал доклады руководителей следственных управлений об итогах работы за пять месяцев 2017 года, о ходе и результатах расследования особо важных уголовных дел, находящихся в их производстве, — сообщила представитель СК. — По итогам Александр Бастрыкин дал конкретные поручения, а также обратил внимание на необходимость соблюдения уголовно-процессуальных сроков предварительного следствия и качественного расследования преступлений, на работу с обращениями граждан и кадровое обеспечение».

Кроме того, он возложил цветы к мемориальной плите на аллее Памяти «Сирень победы», посвященной фронтовикам-ветеранам, работавшим следователями и принимавшим участие в Великой Отечественной войне.