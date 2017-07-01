Суд прекратил производство по делу мэра Усть-Кутского района Иркутской области

Усть-Кутский городской суд прекратил производство по делу о досрочном прекращении полномочий мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной накануне, 30 июня. Отмечается, что прокуратура отказалась от предъявляемого ранее иска. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на документацию суда.

Напомним, прокурор Усть-Кута подал иск в городской суд на мэра муниципалитета Тамару Климину. Заявление связано с трудовыми правоотношениями. Прокурор требует прекращения полномочий мэра.

Между тем Тамаре Климиной необоснованно приписали шизофрению, и на этом основании хотят снять ее с поста, заявил депутат Госдумы Андрей Луговой в ходе встречи парламентариев с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко 10 марта. По словам Андрея Лугового, запись появилась в медицинской истории Тамары Климиной «волшебным» образом и может иметь отношение к деятельности предыдущего мэра района.

Кроме того, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой попросил Сергея Левченко вступиться за мэра Усть-Кутского района Тамару Климину. Глава региона ответил, что с точки зрения медицины он не взялся бы ставить кому-либо диагноз. Сергей Левченко рассказал, что к нему обращались представители определенных силовых структур, которые категорически против того, чтобы Тамара Климина имела доступ к государственной тайне.