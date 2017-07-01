Мэр призвал застройщиков не ходить по чиновничьим кабинетам

В пятницу, 30 июня, глава города Александр Гусев собрал за овальным столом малого зала администрации чиновников реформированного архитектурно-строительного сектора и владельцев крупнейших строительных компаний Воронежа. Последних набралось почти полтора десятка человек.

По ходу встречи мэр представил свое видение правильных взаимоотношений с застройщиками и нашел добрые слова для находящегося под следствием бывшего главного архитектора города Антона Шевелева.

Собственно, с него, с Шевелева, началась реформа строительного блока мэрии. В конце января губернатор Алексей Гордеев, предупрежденный УФСБ о том, что главный архитектор города «находится в разработке», на своей планерке обрушился на «архитектурный бандитизм» в Воронеже и фактически потребовал от главы города разогнать всех, кто отвечает за строительный сектор. Затем силовики задержали Шевелева (сейчас ему вменяют четыре эпизода получения взятки) и произошла череда отставок, о которых интернет-газета «Время Воронежа».

Уже, наверное, не очень важно, кто ушел со своих постов. А в пятницу мэр представил застройщикам тех, кто пришел им на смену: будущего заместителя главы по градостроительству Артура Кулешова (пришел из строительного департамента облправительства, официально вице-мэром станет на следующей неделе), руководителя управления строительной политики Владимира Пешкова, руководителя управления главного архитектора Людмилу Подшивалову, директора МКП «Управления главного архитектора» Юлию Шалыгину. Не смог он представить им начальника отдела по выдаче разрешений на строительства Ирину Григорьеву, поскольку она находится в отпуске. Но с Григорьевой застройщики и так уже знакомы, поскольку отделом она руководит несколько месяцев.

По ходу этих представлений Гусев нашел возможность отметить, что «в целом Антон Шевелев с задачей справлялся», оговорив, что это суждение не касается той стороны деятельности бывшего главного архитектора, которая интересует силовые структуры.

Высокая оценка деловых качеств подследственного, кажется, многое говорит о человеческих качествах Александра Гусева.

А что касается дел текущих, то было сказано, что с назначением Кулешова отдел по выдаче разрешений вернется из подчинения мэру в подчинение заму по строительству.

В последние полгода этим отделом занимался лично Александр Гусев, и мы отмечали, что темпы выдачи разрешений заметно упали. Мэр назвал сложности с прохождением документов неизбежными в связи со сложившейся ситуацией. Похоже, он имел в виду и пристальное внимание к этой сфере со стороны правоохранителей, и то обстоятельство, что ему лично приходилось тщательно вникать в суть документации застройщиков.

Теперь, после того, как все назначения состоятся, сказал Гусев, «наша задача не восстановить прежние процедуры, а упростить их».

И в этой связи он настоятельно попросил застройщиков не ходить по кабинетам, не встречаться с чиновниками по вопросам прохождения документов. Эту мысль он повторил несколько раз, чтобы она дошла до каждого.

Надо понимать, что личные встречи чиновника и застройщика как раз и приводят к печальным последствиям, от которых сейчас страдает Шевелев.

Мэр выразил готовность обсуждать с руководителями компаний вопросы стратегические, касающиеся перспектив развития города, а процедуры прохождения документов оставить на волю регламентам.

Что касается этих регламентов, то Артур Кулешов сразу сообщил, что видит своей задачей к 2020 году добиться, чтобы срок выдачи разрешений на строительство составлял 80 дней. Понимаю, что сейчас это кажется фантастикой, сказал Кулешов, но он уверен, что такое возможно.

После собрания корреспондент «Времени Воронежа» попытался узнать у нескольких крупных застройщиков, каков этот срок сейчас, но почти все они отвечали неохотно, как будто речь шла о чем-то неприличном. И только Иван Куликов («КИТ») признался, что он ждет разрешения уже на два года.

А будущий вице-мэр сказал, что нужно начать с информатизации процесса: «Смешно, но в Воронеже разрешения до сих пор выдаются в word!». Кроме того, Артур Кулешов подсказал, где строительный бизнес может черпать ресурсы: федеральная целевая программа «Жилище» предполагает финансирование отрасли, но только под комплексное развитие территорий.

Современному воронежскому застройщику, как известно, это вариант не очень подходит, комплексное развитие территорий кажется многим из них слишком затратным. Но, очевидно, что кризис вынудит их действовать и в этом направлении.

Чувствовалось, что будущий вице-мэр подошел к этой встрече ответственно. Он даже процитировал премьер-министра Дмитрия Медведева, заявившего 28 июня: «Важно обеспечить застройщиков достаточным объёмом свободной земли, в первую очередь в городах, — за счёт тех участков, у которых имеется потенциал развития, но которые в настоящий момент не используются, относятся к промышленным зонам, землям, находящимся в федеральной собственности. Нужно уйти от практики, когда отдельные правообладатели и федеральные органы власти оказывают активное сопротивление и не пускают эту землю в строительный оборот, потому что без этой земли нам эту задачу не решить».

Девелопер Евгений Хамин, выслушав цитату, с юмором бросил реплику:

— 2001-й год.

Имелось в виду, что в правительстве эта идея высказывается давно, но дело с места не двигается.

— Нет, — горячо возразил Кулешов, — 17-й год.

Но и 17-й год в нашей истории звучит характерно, оттого участники собрания немного посмеялись, и обстановка разрядилась.

Впрочем, совсем уж расслабиться не позволил тот же Евгений Хамин:

— Все мы понимаем, какая сейчас экономическая ситуация. Нас вызывают, требуют: не снижайте объемы по вводу жилья по сравнению с прошлым годом. А такого сложного периода не было никогда.

Слово «никогда» он произнес таким тоном, что повисла пауза.

Но мэру Воронежа не положено быть пессимистом, и Александр Гусев предложил руководителям строительных компаний в течение июля подумать над новым проектом, родившимся в недрах администрации. Проект этот касается структуры мэрии.

В общем, есть предложение ввести должность еще одного вице-мэра — по архитектуре и градостроительству, соединив ее с постом главного архитектора.

— Это позволит поднять статус главного архитектора, — пояснил мэр. — Хотелось бы, чтобы на эту должность пришел достойный человек, и у него был соответствующий статус.

То есть, по мнению Александра Гусева, реформа строительного блока администрации еще не завершена и достойных людей в мэрии пока не достаточно.

Автор: Герман Полтаев.