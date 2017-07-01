Евгений Куйвашев и Рустам Минниханов приняли участие в Сабантуе

Об этом Евгений Куйвашев заявил 1 июля на встрече с представителями землячества, приуроченной к проведению национального праздника Сабантуй и к 20-летию сотрудничества Республики Татарстан и Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы Среднего Урала.

«Два десятилетия тому назад было подписано первое соглашение о сотрудничестве, которое затем неоднократно дополнялось и пролонгировалось. За это время мы успешно реализовали целый ряд совместных проектов, вывели наше деловое партнерство на принципиально новый уровень. Нас объединяет очень многое — умение добросовестно трудиться, быть верными своему слову, ставить перед собой самые грандиозные задачи и последовательно их решать», — отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, Свердловская область и Татарстан — крепкие промышленные регионы, расположенные в самом центре страны, с большим инвестиционным и туристическим потенциалом. Социально-экономические темпы их развития выше, чем в среднем по России. Ежегодно объем товарооборота между Республикой Татарстан и Свердловской областью составляет порядка 15−20 млрд руб.

Рустам Минниханов, прибывший сегодня в Свердловскую область для участия с Сабантуе, поприветствовал земляков по-татарски. Президент Республики назвал главу Свердловской области Евгения Куйвашева своим другом, чье приглашение на Средний Урал он принял без раздумий.

«Сабантуй — праздник международный, который в этом году отмечается в 57 российских регионах и более чем в 20 странах мира. Это возможность показать наши традиции и культуру, и очень приятно, что рядом с нами сегодня братья-башкиры. По словам Евгения Владимировича, в Свердловской области живут представители 160 национальностей. И сегодняшний праздник — это повод встретиться с добрыми друзьями», — сказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что Свердловская область — мощнейший промышленный регион с сильной властью, которая пользуется и общественной поддержкой. Глава Татарстана призвал свердловских татар к продолжению эффективного взаимодействия с руководством региона.

Отметим, на территории Свердловской области проживает около 150 тыс. татар, по численности татарское землячество занимают второе место после русских.