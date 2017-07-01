Экономика Беларуси осторожно выходит на положительную динамику — Лукашенко

«Многие это ощутили на себе. Однако народ проявил выдержку и, главное, терпение, не поддался на пустые лозунги и призывы. Мы, объединив усилия, каждый на своем месте, добросовестно выполняли свою работу. И вместе смогли переломить ситуацию! — заявил Александр Лукашенко. — И это благодаря тому, что мы — абсолютно земной народ. Никто никогда ничего не сделает без неимоверного труда. И только тот, кто будет трудиться, сможет остаться наверху в этой жизни на этой планете. Ничего другого! Только труд, знания, образование».

Глава государства отметил, что жизнь состоит из взлетов и падений, и два прошлых года были очень сложными.

Лукашенко поздравил белорусов и рассказал, что им не нужно

«Результаты последних месяцев показывают, что экономика страны очень медленно и осторожно выходит на нужную для нас положительную динамику», — заметил глава государства.

«Но главная наша ценность — народ. Именно поэтому государственная политика подчинена принципу: все для блага человека. Это — руководство к действию дня всех органов власти. Потому что республика является подлинно народной!» — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Президента, сегодня в Беларуси делается ставка на экономику знаний, роль которой в современном мире колоссально возросла.

«Наша амбициозная, но достижимая цель — создать IT- страну. Решение данной задачи позволит нам сделать Беларусь еще более современной и процветающей, а белорусам — с уверенностью смотреть в будущее», — сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что это не просто амбициозная задача, а задача на выживание. Он напомнил, что накануне Президент России сказал, что если россияне и белорусы не решат ее, то судьбы у них нет.

«И я с ним абсолютно согласен. Вы видите, в каком направлении развивается мир. Это не только водители не нужны в автомобилях — всё будет перемещаться и летать без управления человека», — образно отметил глава государства.