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19:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

Первое собрание кредиторов «Татфондбанка» состоится 17 июля

Повестка дня собрания будет включать семь вопросов.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Первое собрание кредиторов ПАО «Татфондбанк» состоится 17 июля в «Баскет-холле» (Казань, ул. Спартаковская, д. 1). Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

В сообщении указывается, что повестка дня будет включать: образование комитета кредиторов банка и определение его количественного состава, рассмотрение отчета о деятельности конкурсного управляющего с информацией о финансовом состоянии ТФБ и его имуществе, определение компетенции комитета кредиторов банка, избрание членов комитета кредиторов (по предложению кредиторов), определение срока представления конкурсным управляющим собранию (комитету) кредиторов банка отчетов о своей деятельности, утверждение сметы планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства на период после проведения первого собрания кредиторов и избрание представителя собрания для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве ТФБ от имени собрания кредиторов.

Три последних вопроса предлагаются для рассмотрения собранием в случае, если комитет кредиторов не будет образован. В собрании с правом голоса будут участвовать конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, заявившие свои требования до 22 мая этого года включительно.

Решения по первому, третьему и четвертому вопросам повестки дня собрания принимаются большинством голосов от общего количества голосов кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов банка.

Регистрация участников и ознакомление с материалами к собранию будут вестись по рабочим дням 7, 10, 11, 12, 13 и 14 июля по адресу: Казань, ул. Ш. Марджани, д. 24 — здание ПАО «ИнтехБанк» с 10.00 до 17.00 (телефон — 8 (843) 567−41−90, добавочный -11804), а в день проведения собрания в самом «Баскет-холле» с 9.00 до момента оглашения результатов голосования по последнему вопросу повестки дня собрания.

Для регистрации лица в качестве участника собрания с правом голоса необходимо представить: документ, удостоверяющий личность кредитора (его представителя), доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием полномочий на участие в собрании кредиторов и голосования по вопросам повестки дня собрания и копию такой доверенности, документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность (для юридического лица), и копию такого документа, документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании).

Акционеры ТФБ и другие лица, которые могут участвовать в собрании без права голоса, представляют для регистрации: документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия на участие в собрании.

Оригиналы и/или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.

Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, будет включено в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания, а также размещено на сайте АСВ.

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