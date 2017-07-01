Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подчеркивает важность дипломатических усилий по нормализации ситуации вокруг Катара.
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подчеркивает важность дипломатических усилий по нормализации ситуации вокруг Катара.
По инициативе катарской стороны состоялся телефонный разговор Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщает в субботу
«Обстоятельно обсужден кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Владимир Путин подчеркнул важность
В ходе разговора был «продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам
Условлено о контактах на различных уровнях, информирует
Ранее в субботу состоялся разговор Путина с королем Бахрейна по инициативе барейнской стороны. Во время этого разговора также обсуждалась тема Катара.