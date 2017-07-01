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18:23 (мск), источник: Интерфакс

Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подчеркивает важность дипломатических усилий по нормализации ситуации вокруг Катара.

Источник: РИА "Новости"

По инициативе катарской стороны состоялся телефонный разговор Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

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«Обстоятельно обсужден кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации», — говорится в сообщении.

В ходе разговора был «продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-катарского сотрудничества с акцентом на реализацию ряда перспективных проектов, в том числе в инвестиционной и энергетической сферах».

Условлено о контактах на различных уровнях, информирует пресс-служба.

Ранее в субботу состоялся разговор Путина с королем Бахрейна по инициативе барейнской стороны. Во время этого разговора также обсуждалась тема Катара.

Комментарии
2
МИТЯЙ ВЕСЕЛУХА
АБ переработал. ЦУ не пришло из-за непогоды!
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Сергей Костенко
У знайки сегодня выходной???
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