Лукашенко призывает молодежь не искать в жизни легких путей

«Не надо думать, что, закончив в 20 лет вуз, и даже хорошо закончив, ты завтра пересядешь в “мерседес”, и все посыплется для тебя с небес. Ничего не посыплется! И каждый молодой человек должен понимать, что, входя в эту жизнь, он будет находиться в среде серьезнейшей конкуренции. И только тогда будет успех, если ты своей головой, мозгами и своими руками создашь для себя условия для жизни. Иного не дано. И по этой причине не ищите ничего в мире лучшего. Там, за бугром, вам будет еще сложнее найти свою жизнь. Не ищите легких путей в жизни, их не будет», — сказал глава государства.

Лукашенко поздравил белорусов и рассказал, что им не нужно

Он отметил, что современная жизнь совсем иная, она стала интенсивнее, быстрее.

«И нам ее не изменить. Надо приспособиться к этой жизни. Надо выстоять и выдержать», — добавил Александр Лукашенко.

«Каждый родитель желает своему ребенку счастья. Он старается дать ему самое лучшее, научить всему, что может пригодиться в будущем. Так и государство — стремится вырастить достойное молодое поколение. Знайте: ваша Родина здесь, именно на родной земле ваши таланты могут раскрыться и принести истинное вдохновение для реализации идей и замыслов», — обратился Президент к представителям молодого поколения.