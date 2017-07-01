Калининградцы будут пересекать границу с ЕС по новой системе
1 июля в ЕС поддержали договоренность о создании системы автоматической регистрации
1 июля в ЕС поддержали договоренность о создании системы автоматической регистрации
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Новая система
Европейские чиновники надеются, что новые правила помогут сократить время пересечения границы и повысят качество пограничных проверок, а также помогут в борьбе с терроризмом, позволяя правоохранительным органам получить доступ к истории пересечений границ путешественником.