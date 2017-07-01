Калининградцы будут пересекать границу с ЕС по новой системе

Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Новая система въезда-выезда будет хранить информацию о личности и документы путешественника, а также сохранять биометрические данные (с отпечатками пальцев и фотографией). Эти данные будут храниться в единой системе сроком от трех до пяти лет. Сохраненная информация будет доступна для пограничников ЕС. Органы власти ЕС, в свою очередь, будут проверять выполняет ли гражданин третьей страны условия въезда или пребывания.

Европейские чиновники надеются, что новые правила помогут сократить время пересечения границы и повысят качество пограничных проверок, а также помогут в борьбе с терроризмом, позволяя правоохранительным органам получить доступ к истории пересечений границ путешественником.