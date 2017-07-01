Путин подписал закон о реновации жилья в Москве
Пока не предоставлена первая новая квартира, жители дома на общем собрании могут принять решение о выходе из программы.
Пока не предоставлена первая новая квартира, жители дома на общем собрании могут принять решение о выходе из программы.
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос «хрущевок» и переселение их жителей в новые дома.
Текст закона, принятого Госдумой 14 июня и одобренного Советом Федерации 28 июня, размещен в субботу на официальном портале правовой информации.
Включение в список сносимых домов будет прекращено в день вступления данного закона в силу, то есть с момента его официального опубликования. В соответствии с законом под реновацию могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения» и аналогичные по конструкции. К домам этого типа закон относит дома, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий.
Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.
Что предполагает программа
Решение о включении дома в программу будут принимать жители дома — более 2/3 собственников и людей, живущих по договору социального найма. Голоса не проголосовавших будут учитываться в таком же пропорциональном соотношении, как и проголосовавших, что не даст возможность прибавлять голоса «молчунов» к противникам или сторонникам реновации.
Определяется, что в программу реновации могут быть включены только те многоквартирные дома, в которых голосование по вопросу о включении в проект программы реновации было проведено до дня вступления в силу настоящего федерального закона. При этом на любом этапе реализации программы реновации до того, как была предоставлена первая новая квартира, жители дома смогут на общем собрании принять решение о выходе из программы, для этого понадобится более 1/3 голосов жителей.
При переезде будет предоставляться равнозначное жилье, либо равноценную квартиру, либо деньги. Под равнозначным жильем понимается: жилая площадь и количество комнат должно быть не меньше, чем в старой квартире, а общая площадь новой квартиры должна превышать площадь старой; новая квартира должна иметь «улучшенную отделку»; она должна находиться в том же районе, что и прежнее жилье.
Исключение будут составлять Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО), где люди могут переселяться не только в рамках района, но в рамках округа.
Будет также предоставлена возможность увеличить предоставляемую квартиру, доплатив за дополнительные метры или даже комнату.
Закон также гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации — сначала с большим износом, затем — с меньшим.