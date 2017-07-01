Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос «хрущевок» и переселение их жителей в новые дома.

Текст закона, принятого Госдумой 14 июня и одобренного Советом Федерации 28 июня, размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

Включение в список сносимых домов будет прекращено в день вступления данного закона в силу, то есть с момента его официального опубликования. В соответствии с законом под реновацию могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения» и аналогичные по конструкции. К домам этого типа закон относит дома, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий.

Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

Что предполагает программа

Решение о включении дома в программу будут принимать жители дома — более 2/3 собственников и людей, живущих по договору социального найма. Голоса не проголосовавших будут учитываться в таком же пропорциональном соотношении, как и проголосовавших, что не даст возможность прибавлять голоса «молчунов» к противникам или сторонникам реновации.