Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
В Японии парализованного заставили ползти по трапу самолета
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
СМИ: Алла Пугачева экстренно покидает Юрмалу
Близкие Яковлева раскрыли истинную причину смерти
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
СМИ: у США появилась «лицензия» на вмешательства в дела РФ
"Противник убит": Захарченко о новом пистолете ДНР
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
Стройная Навка привлекла внимание откровенным нарядом - СМИ
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
19:32 (мск), источник: Интерфакс

Путин подписал закон о реновации жилья в Москве

Пока не предоставлена первая новая квартира, жители дома на общем собрании могут принять решение о выходе из программы.

Источник: Reuters

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос «хрущевок» и переселение их жителей в новые дома.

Читайте также
Более 140 домов войдут в программу реновации в Новой Москве

Текст закона, принятого Госдумой 14 июня и одобренного Советом Федерации 28 июня, размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

Включение в список сносимых домов будет прекращено в день вступления данного закона в силу, то есть с момента его официального опубликования. В соответствии с законом под реновацию могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения» и аналогичные по конструкции. К домам этого типа закон относит дома, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий.

Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

Что предполагает программа

Решение о включении дома в программу будут принимать жители дома — более 2/3 собственников и людей, живущих по договору социального найма. Голоса не проголосовавших будут учитываться в таком же пропорциональном соотношении, как и проголосовавших, что не даст возможность прибавлять голоса «молчунов» к противникам или сторонникам реновации.

Читайте также
После сноса пятиэтажек в Москве образуется почти 53 миллиона тонн мусора

Определяется, что в программу реновации могут быть включены только те многоквартирные дома, в которых голосование по вопросу о включении в проект программы реновации было проведено до дня вступления в силу настоящего федерального закона. При этом на любом этапе реализации программы реновации до того, как была предоставлена первая новая квартира, жители дома смогут на общем собрании принять решение о выходе из программы, для этого понадобится более 1/3 голосов жителей.

При переезде будет предоставляться равнозначное жилье, либо равноценную квартиру, либо деньги. Под равнозначным жильем понимается: жилая площадь и количество комнат должно быть не меньше, чем в старой квартире, а общая площадь новой квартиры должна превышать площадь старой; новая квартира должна иметь «улучшенную отделку»; она должна находиться в том же районе, что и прежнее жилье.

Исключение будут составлять Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО), где люди могут переселяться не только в рамках района, но в рамках округа.

Будет также предоставлена возможность увеличить предоставляемую квартиру, доплатив за дополнительные метры или даже комнату.

Закон также гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации — сначала с большим износом, затем — с меньшим.

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

Комментарии
1
М Л
Ура!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
Умер бывший солист "Иванушек International"
Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
Подразделения МЧС ряда округов перевели в повышенную готовность
Президент ФИФА оценил Кубок конфедераций в России
Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию вокруг страны
РФ запустит с Байконура одновременно 12 космических аппаратов
Путин подписал закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов
ГПУ: прокуратура близка к раскрытию убийства Вороненкова
В России вступил в силу закон об онлайн-кинотеатрах
Спорт
Марадона заявил, что хотел бы стать тренером сборной России Один из лучших игроков в истории мирового футбола аргентинец Диего Марадона заявил, что хотел бы стать тренером сборной России
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В Петербурге выросли инвестиции в недвижимость
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь