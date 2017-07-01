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19:48 (мск), источник: Интерфакс

Закон о блокировке копий пиратских сайтов подписан президентом РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке так называемых «зеркал» пиратских сайтов в Интернете.

Источник: AP 2017

Текст закона, принятого Госдумой 23 июня и одобренного Советом Федерации 28 июня, размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

Данный закон направлен на пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете.
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В законе вводится понятие «копия заблокированного сайта». Закон считает такой копией «сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети Интернет, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав или информации, необходимой для их получения с использованием интернета». Размещение копии заблокированного сайта не допускается.

В законе также прописана процедура принятия решения Минкомсвязью о признании сайта копией заблокированного на основании методик, утвержденных правительством. Также уточнены характеристики сайта, который может быть признан копией заблокированного сайта.

Кроме этого, уточнен перечень лиц, которые будут вправе инициировать процедуру блокировки копий заблокированного ресурса — это и федеральные органы исполнительной власти и правообладатели.

Закон обязывает поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты.

Вводимый законом механизм касается только российских фильмов, поскольку государство намерено защитить свои вложения в отечественный кинематограф.

Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.

Комментарии
4
Олег А Фарафонов
А вообще современные российские фильмы смотреть за деньги - это своего рода мазохизм. Продюсеры должны, наоборот, доплачивать зрителям, которые их смотрят. Может быть, конечно, единичные уникальные фильмы в России еще и снимают, те режиссеры, которые снимают из любви к искусству, а не к баблу по-быстрому :)
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Олег А Фарафонов
Будут обходить и этот закон. Например, откроют копию копии пиратского сайта, на который закон не распространяется. Придется новый закон принимать, о блокировке копии копии...:)
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Алексей Линник
Они сами пишут сук на котором сидят. Сейчас бы еще и бесплатные зрелища у народа отобрать, что бы народ вообще начал понимать, что денег-то нет не только на хлеб, но и зрелища.
Потихоньку ждем закон о запрете интернета.
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