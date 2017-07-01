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19:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

У НАТО нет единогласной поддержки по членству Украины — посол

По словам посла, он был удивлен, когда Верховная Рада Украины определила, что основными принципами внешней политики страны является углубление сотрудничества с НАТО с целью приобретения членства в этой организации.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Страны-члены НАТО единогласно не поддерживают возможность будущего обретения Украиной членства в Альянсе, заявил в интервью газете «Зеркало недели» посол Нидерландов Кейс Кломпенхаувер.

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По его словам, он был удивлен, когда Верховная Рада Украины определила, что основными принципами внешней политики страны является углубление сотрудничества с НАТО с целью приобретения членства в этой организации.

«Чтобы получить членство в НАТО, требуется единогласная поддержка всех стран-членов Альянса. Сейчас я такой ситуации не вижу», — сказал посол, добавив, что в Альянсе, по-прежнему уважают территориальную целостность Украины.

«НАТО помогает вашей стране реформировать вооруженные силы через трастовые фонды, Нидерланды тоже принимают в этом участие, в частности помогают с двумя трастовыми фондами — логистическим и медицинским. Соответственно, мы поддерживаем реформу Вооруженных сил Украины», — сказал посол.

Как сообщалось ранее в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), Украина как партнер потеряна для России на долгое время, Киев будет выстраивать отношения с западными структурами без членства в НАТО.

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