Делегацию РФ на 72-й сессии Генассамблеи ООН возглавит Лавров
Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 12 сентября.
Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 12 сентября.
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию РФ, которая примет участие в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Соответствующее распоряжение президента было опубликовано в субботу.
Среди членов делегации также значатся заместители главы МИД Геннадий Гатилов и Василий Небензя, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.
72-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 12 сентября.