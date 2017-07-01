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20:29 (мск), источник: ТАСС

Делегацию РФ на 72-й сессии Генассамблеи ООН возглавит Лавров

Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 12 сентября.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию РФ, которая примет участие в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Соответствующее распоряжение президента было опубликовано в субботу.

Среди членов делегации также значатся заместители главы МИД Геннадий Гатилов и Василий Небензя, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

72-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 12 сентября.

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