Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
В Японии парализованного заставили ползти по трапу самолета
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным фото мужа и сына
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: у США появилась «лицензия» на вмешательства в дела РФ
"Противник убит": Захарченко о новом пистолете ДНР
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
Стройная Навка привлекла внимание откровенным нарядом - СМИ
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
23:38 (мск), источник: РБК

Путин одобрил закон о создании «реестра коррупционеров»

Президент Владимир Путин подписал закон о создании реестра госслужащих, отправленных в отставку за коррупционные нарушения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

В реестр будут попадать уволенные высшие госчиновники, работники прокуратуры, сотрудники СК, органов внутренних дел, таможни, пожарной службы, а также военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие.

Читайте также
«В особо крупном размере»: громкие коррупционные скандалы в цифрах

Кроме того, в реестр попадут уволенные из-за коррупции сотрудники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медстрахования. Согласно закону​ будет сформирован единый информационный ресурс — реестр лиц.

В конце июня сенаторы поддержали создание реестра чиновников-коррупционеров. Этот законопроект правительство внесло в Госдуму летом 2016 года, речь в документе идет о коррупционных правонарушениях, недостаточных для возбуждения уголовного дела. Уволенные за них чиновники не должны снова устроиться на госслужбу, считают авторы инициативы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Аресты, увольнения: к чему привели жалобы Путину в «Прямой линии»
Подразделения МЧС ряда округов перевели в повышенную готовность
Тренеру сборной Мексики по футболу понравилось все в России
Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию вокруг страны
Делегацию РФ на 72-й сессии Генассамблеи ООН возглавит Лавров
ГПУ: прокуратура близка к раскрытию убийства Вороненкова
В России вступил в силу закон об онлайн-кинотеатрах
Спорт
Марадона заявил, что хотел бы стать тренером сборной России Один из лучших игроков в истории мирового футбола аргентинец Диего Марадона заявил, что хотел бы стать тренером сборной России
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В Петербурге выросли инвестиции в недвижимость
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь