Путин одобрил закон о создании «реестра коррупционеров»

В реестр будут попадать уволенные высшие госчиновники, работники прокуратуры, сотрудники СК, органов внутренних дел, таможни, пожарной службы, а также военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие.
Кроме того, в реестр попадут уволенные из-за коррупции сотрудники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медстрахования. Согласно закону будет сформирован единый информационный ресурс — реестр лиц.
В конце июня сенаторы поддержали создание реестра чиновников-коррупционеров. Этот законопроект правительство внесло в Госдуму летом 2016 года, речь в документе идет о коррупционных правонарушениях, недостаточных для возбуждения уголовного дела. Уволенные за них чиновники не должны снова устроиться на госслужбу, считают авторы инициативы.