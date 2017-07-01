Лукашенко с Днем Независимости поздравили Папа Римский и Елизавета II

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Поздравления с Днем Независимости от руководителей зарубежных государств, политиков поступают в адрес белорусского президента Александра Лукашенко, сообщил телеканал ОНТ.

В Беларуси день Независимости отмечается 3 июля и является главным государственным праздником. В этот день в центре Минска проходит военный парад, на котором присутствует высшее руководство страны.

По данным телеканала, к вечеру 1 июля поздравительные послания получены от многих руководителей стран СНГ, Европейского союза и других зарубежных лидеров. В частности, поздравления направили Папа Римский Франциск, Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, Император Японии Акихито, Король Швеции Карл XVI Густав, Король Иордании Абдалла II.