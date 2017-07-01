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23:32 (мск), источник: Ipress.ua

Минэкологии и ОБСЕ проверят экологическую ситуацию в Донбассе

Министерство экологии и природных ресурсов Украины вместе с ОБСЕ проведет инвентаризацию объектов в Донецкой и Луганской областях, несущих экологическую и техногенную угрозу.

Источник: Ipress.ua

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

«Минприроды уже договорилось с ОБСЕ и начало проект по инвентаризации объектов, несущих экологическую и техногенную угрозу на территории Донецкой и Луганской областей», — отметил Семерак, добавив, что завтра едет в Донецкую область.

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Сейчас, по его словам, вопрос № 1 — это восстановление постоянного экологического мониторинга на этих территориях.

«Крайне сложной в регионе остается ситуация относительно состояния и качества воды. Из 113 водозаборов подземных вод около полусотни — загрязненные», — сообщил министр.

Он добавил, что Донецкая администрация запускает проект автоматизированной системы мониторинга распространения загрязнения. И одним из важных объектов, которые Семерак планирует посетить завтра, будет как раз пост автоматизированной системы мониторинга состояния окружающей среды в г. Краматорск.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука отметил, что, по данным ДСНС, так называемые резервные источники воды на контролируемой территории Донбасса уже непригодны для использования. По мнению Туки, об этой катастрофе должны знать международные организации, ведь проблема настолько серьезна, что речь уже идет о возможном отселении людей из этих регионов.

В ОБСЕ заявили об угрозе экологической катастрофы на оккупированных территориях Донбасса.

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