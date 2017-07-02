Сирийская армия назвала «лживыми» сообщения о применении хлора

Правительственная армия Сирия отвергла обвинения в применении хлора в районе Айн-Терма под Дамаском. Представитель командования Вооруженных сил республики назвал это сообщение ложным и безосновательным, сообщает агентство SANA.

В заявлении говорится, что информацию о применении хлора правительственными силами распространяют веб-сайты, «аффилированные с террористами».

Командование сирийской армии утверждает, что оно никогда не использовало в прошлом химическое оружие и не будет этого делать в будущем, поскольку не обладает снарядами с химической начинкой.