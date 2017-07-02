Путин утвердил возврат 300 тысяч гектаров земли Казахстану

Согласно документу, из аренды выводятся более 300 тысяч гектаров земель, которые использовались в качестве полигонов для российских военных. Протокол прекращает действие указанных соглашения и договора с 1 января 2017 года, а также предусматривает возврат казахстанской стороне земельных участков, движимого и недвижимого имущества полигона в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии с учетом амортизации.

Договор об аренде испытательного полигона Эмба был заключен Казахстаном и Россией 18 октября 1996 года. В конце октября 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу подписал российско-казахстанский протокол о прекращении действия договоров об условиях использования и аренды полигона.

Общая площадь возвращаемых земельных участков составляет более 300 тысяч гектаров. Использование указанных участков для испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники в интересах России прекращено и в дальнейшем не планируется. Прием-передача земельных участков, движимого и недвижимого имущества полигона осуществляется совместной комиссией. В случае невозможности возврата арендованного имущества в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии российская сторона возмещает казахстанской стороне стоимостный эквивалент имущества с учетом его износа на момент окончания срока аренды.

Прекращение эксплуатации полигона позволит России сэкономить средства бюджета в размере 718 тысяч долларов в год, отмечает агентство. Закон о ратификации протокола, прекращающего действие соглашения между Казахстаном и Россией об условиях использования и аренды полигона Эмба, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал 5 апреля. Текст закона опубликован в печати.