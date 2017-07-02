Путин утвердил возврат 300 тысяч гектаров земли Казахстану
Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол, прекращающий действие соглашения с Казахстаном об условиях использования и аренды полигона Эмба, передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол, прекращающий действие соглашения с Казахстаном об условиях использования и аренды полигона Эмба, передает РИА Новости.
Договор об аренде испытательного полигона Эмба был заключен Казахстаном и Россией 18 октября 1996 года. В конце октября 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу подписал
Согласно документу, из аренды выводятся более 300 тысяч гектаров земель, которые использовались в качестве полигонов для российских военных. Протокол прекращает действие указанных соглашения и договора с 1 января 2017 года, а также предусматривает возврат казахстанской стороне земельных участков, движимого и недвижимого имущества полигона в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии с учетом амортизации.
Общая площадь возвращаемых земельных участков составляет более 300 тысяч гектаров. Использование указанных участков для испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники в интересах России прекращено и в дальнейшем не планируется.
Прекращение эксплуатации полигона позволит России сэкономить средства бюджета в размере 718 тысяч долларов в год, отмечает агентство. Закон о ратификации протокола, прекращающего действие соглашения между Казахстаном и Россией об условиях использования и аренды полигона Эмба, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал 5 апреля. Текст закона опубликован в печати.
Полигон Эмба был основан 7 мая 1960 года в 10 километрах от одноименной станции в Актюбинской области. На полигоне проводились испытания