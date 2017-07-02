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07:30 (мск), источник: Tengrinews

Путин утвердил возврат 300 тысяч гектаров земли Казахстану

Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол, прекращающий действие соглашения с Казахстаном об условиях использования и аренды полигона Эмба, передает РИА Новости.

Источник: AP 2017

Договор об аренде испытательного полигона Эмба был заключен Казахстаном и Россией 18 октября 1996 года. В конце октября 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу подписал российско-казахстанский протокол о прекращении действия договоров об условиях использования и аренды полигона.

Согласно документу, из аренды выводятся более 300 тысяч гектаров земель, которые использовались в качестве полигонов для российских военных. Протокол прекращает действие указанных соглашения и договора с 1 января 2017 года, а также предусматривает возврат казахстанской стороне земельных участков, движимого и недвижимого имущества полигона в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии с учетом амортизации.

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Общая площадь возвращаемых земельных участков составляет более 300 тысяч гектаров. Использование указанных участков для испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники в интересах России прекращено и в дальнейшем не планируется. Прием-передача земельных участков, движимого и недвижимого имущества полигона осуществляется совместной комиссией. В случае невозможности возврата арендованного имущества в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии российская сторона возмещает казахстанской стороне стоимостный эквивалент имущества с учетом его износа на момент окончания срока аренды.

Прекращение эксплуатации полигона позволит России сэкономить средства бюджета в размере 718 тысяч долларов в год, отмечает агентство. Закон о ратификации протокола, прекращающего действие соглашения между Казахстаном и Россией об условиях использования и аренды полигона Эмба, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал 5 апреля. Текст закона опубликован в печати.

Полигон Эмба был основан 7 мая 1960 года в 10 километрах от одноименной станции в Актюбинской области. На полигоне проводились испытания зенитно-ракетных комплексов («С-300», «Бук», «Тунгуска»), средств ПВО, оперативно-тактических ракет, а также войсковые учения с применением новых образцов вооружений данных типов. За аренду полигона Россия ежегодно платила Казахстану деньги. В 2016 году, например, было выплачено около 7 миллиардов тенге.

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