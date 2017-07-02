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03:08 (мск), источник: РБК

Трамп придумал новый эпитет для телеканала CNN

По мнению президента США Дональда Трампа, телеканал CNN должен называться не каналом «фейковых новостей», а каналом новостей «мошеннических». Ранее CNN оказалась в центре скандала в связи с сюжетом о контактах администрации с Россией.

Источник: AP 2017

Президент США Дональд Трамп считает, что телеканал CNN нужно нужно называть не «фейковые новости», как он делал этот раньше, а «мошеннические новости CNN». Об этом президент написал в Twitter.

Этот твит стал завершающем в серии, которая была посвящена роли социальных сетей в победе Трампа и недовольству, которое по этому поводу высказывали СМИ, производящие «фейковые новости».

«Фейковые и мошеннические СМИ тяжко трудятся, чтобы убедить республиканцев и остальных, что я не должен использовать социальные сети», — написал Трамп.

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«Но помните, я выиграл выборы 2016 года с помощью интервью, речей и социальных сетей. Я должен был победить “фейковые новости”, и я сделал это. И мы продолжаем побеждать!» — добавил президент США.

По его словам, общение через социальные сети в современных условиях обязательно для президента.

Крупнейшие американские СМИ демократической ориентации уже в течение почти года проводят массированную кампанию по пропаганде связей команды Трампа с Россией. Сотни публикаций, вышедшие за это время, были основаны на рассказах анонимных источников, при этом конкретных доказательств противозаконной деятельности новой администрации так и не было предъявлено.

Ранее 22 июня CNN опубликовал на своем сайте статью, в которой утверждалось, что конгресс США ведет расследование в отношении бывшего советника Дональда Трампа Энтони Скарамуччи, который во время Всемирного экономического форума в Давосе контактировал с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Позже статья была удалена с сайта, а трое сотрудников CNN уволились после внутреннего расследования обстоятельств ее появления. «После удаления статьи, размещенной на CNN.com, CNN приняла заявления об увольнении от трех сотрудников, связанных с публикацией», — заявил официальный представитель телекомпании.

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После сообщения об увольнениях Трамп поинтересовался дальнейшими шагами руководства телеканала. «Что насчет других фальшивых новостей, которые они публикуют? “Фейковые” новости!» — написал тогда президент. Также он «ретвитнул» фотографию, на которой вместо логотипа телеканала CNN (Кабельная новостная сеть) написано FNN и подпись Fake News Network (Фейковая новостная сеть).

Белый дом официально раскритиковал СМИ США за трату эфирного времени на ложные сюжеты о связях с Россией. По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, на новости о России американские СМИ с мая по июнь потратили в 70 раз больше времени, чем на новости об экономике. «СМИ потратили одну минуту в вечерних новостях, говоря о налоговой реформе, три минуты — на инфраструктуру, пять минут — на экономику и создание рабочих мест, 17 минут — на здравоохранение и 353 минуты, атакуя президента и распространяя ложные истории про Россию», — сказала Сандерс. По ее мнению, президент желал бы, чтобы СМИ уделяли больше внимания законодательной повестке дня.

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