Трамп придумал новый эпитет для телеканала CNN

Источник: AP 2017

Президент США Дональд Трамп считает, что телеканал CNN нужно нужно называть не «фейковые новости», как он делал этот раньше, а «мошеннические новости CNN». Об этом президент написал в Twitter.

Этот твит стал завершающем в серии, которая была посвящена роли социальных сетей в победе Трампа и недовольству, которое по этому поводу высказывали СМИ, производящие «фейковые новости». «Фейковые и мошеннические СМИ тяжко трудятся, чтобы убедить республиканцев и остальных, что я не должен использовать социальные сети», — написал Трамп.

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«Но помните, я выиграл выборы 2016 года с помощью интервью, речей и социальных сетей. Я должен был победить “фейковые новости”, и я сделал это. И мы продолжаем побеждать!» — добавил президент США. По его словам, общение через социальные сети в современных условиях обязательно для президента. Крупнейшие американские СМИ демократической ориентации уже в течение почти года проводят массированную кампанию по пропаганде связей команды Трампа с Россией. Сотни публикаций, вышедшие за это время, были основаны на рассказах анонимных источников, при этом конкретных доказательств противозаконной деятельности новой администрации так и не было предъявлено. Ранее 22 июня CNN опубликовал на своем сайте статью, в которой утверждалось, что конгресс США ведет расследование в отношении бывшего советника Дональда Трампа Энтони Скарамуччи, который во время Всемирного экономического форума в Давосе контактировал с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Позже статья была удалена с сайта, а трое сотрудников CNN уволились после внутреннего расследования обстоятельств ее появления. «После удаления статьи, размещенной на CNN.com, CNN приняла заявления об увольнении от трех сотрудников, связанных с публикацией», — заявил официальный представитель телекомпании.

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