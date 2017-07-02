Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
От чего вас спасет спиннер
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Какие макароны эксперты советуют не покупать ни в коем случае
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
«Нас никто не спросил, хотим ли мы в микроволновке жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Бывшая жена Джигарханяна отдала ему 74 тысячи долларов - СМИ
"Противник убит": Захарченко о новом пистолете ДНР
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Стройная Навка привлекла внимание откровенным нарядом - СМИ
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9В Китае сошли два оползня
03:46 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Канадцы отпраздновали 150-летие страны

Сотни тысяч граждан — патриотов, оппозиционеров и просто гуляк — собрались на Парламентском холме в Оттаве на грандиозный праздник. Многие приехали из других городов.

Источник: Reuters

Около 25 тысяч канадцев — патриотов и просто любителей повеселиться — собрались в субботу на Парламентском холме в Оттаве на грандиозное торжество, готовившееся задолго. Страна Кленового Листа отмечает 150-летие.

В 1867 году Британия предоставила своей бывшей колонии статус доминиона — фактически независимого государства в рамках Британской империи (ныне Содружества Наций), связанного с Соединенным Королевством общим монархом.

Процесс обретения независимости окончательно завершился в 1982 году, когда британский парламент признал право Канады изменять собственную конституцию без участия бывшей метрополии.

День Канады 1 июля — главный государственный праздник страны.

Юбилей в эти выходные отмечают во всех городах и населенных пунктах, на площадях и во дворах с жаровнями для барбекю. Общее количество участников только в столице и ее окрестностях составило около полумиллиона человек. Но эпицентром стал Парламентский холм.

Толпу не разогнал даже прошедший около полудня дождь.

Многие приехали из других мест.

Читайте также
Меркель похвалила разноцветные носки премьера Канады

Студенты Морган Хейнс, Джон Саламати и Нина Сахеби из Ванкувера на Тихоокеанском побережье пришли на холм еще до рассвета, чтобы занять лучшие места возле главной сцены.

«Круглые даты бывают нечасто. Боюсь, в год 200-летия мы уже не сможем предпринять такое путешествие», — сказал Джон корреспонденту Би-би-си.

Программа включала выступления цирка «Дю Солей», Боно из группы U2, пилотажной группы ВВС Канады «Снегири», торжественную церемонию принятия в канадское гражданство группы иммигрантов и мощный фейерверк.

Молодой премьер Джастин Трюдо, сделавший открытость миру и толерантность своей визитной карточкой, держал речь.

«Нас не заботит, где вы родились, какую религию вы исповедуете и кого любите — добро пожаловать в Канаду!» — заявил он под приветственные крики из толпы.

Затем Трюдо повторил свою короткую речь на французском — втором государственном языке Канады.

Читайте также
Что произошло за секунду до рукопожатия Трюдо и Трампа

Он также воздал должное коренным жителям Канады и призвал общество осознать ошибки, совершенные в отношении их в прошлом.

Культура аборигенов была широко представлена на праздничных мероприятиях в Оттаве и других городах.

Тем не менее, некоторые индейские активисты заявили, что в этот день им нечего праздновать, и еще с утра в четверг воздвигли к западу от главной сцены традиционный шатер типи, а в субботу на рассвете развели костры в знак протеста против «вековой колонизации». Власти не препятствовали.

Британскую корону на празднествах представлял принц Уэльский. На противоположном берегу реки Оттава, в Гатино, относящемся к франкоговорящему Квебеку, наследник престола и его супруга герцогиня Корнуэльская открыли новое здание Музея истории Канады.

Праздник, включая меры безопасности, обошелся примерно в 500 миллионов канадских (385 миллионов американских) долларов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ФСО получила право засекречивать данные чиновников
Сирийская армия назвала «лживыми» сообщения о применении хлора
В Санкт-Петербурге определится обладатель Кубка Конфедераций
Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию вокруг страны
Поветкин победил украинца в бою за титулы WBA и WBO
Путин подписал закон о создании «реестра коррупционеров»
Трамп придумал новый эпитет для телеканала CNN
В испанской Жироне образовались сугробы из-за града (фото)
Спорт
Сборные Чили и Германии разыграют Кубок конфедераций по футболу Футболисты сборных Германии и Чили сыграют в финале Кубка конфедераций, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в воскресенье
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
В Москве резко вырастут тарифы на вывоз мусора
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь