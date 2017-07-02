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05:04 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ узнали о возможности Великобритании выйти из ЕС без переговоров

Великобритания может отказаться от переговоров с Евросоюзом по выходу Королевства из объединения из-за разногласий по счету, который Брюссель предъявляет Лондону. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве.

Источник: Reuters

По данным газеты, о таком варианте развития событий представители премьер-министра Терезы Мэй предупредили британские деловые круги. Этот шаг может показать «внутреннему рынку», что Мэй не намерена выплачивать компенсацию в размере более 100 миллиардов евро, которую требуют некоторые европейские политики, пишет издание.

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В конце мая СМИ также сообщали, что Мэй предупреждала, что страна может выйти из ЕС без заключения специального соглашения с Брюсселем. Это может произойти в том случае, если Соединенное Королевство не согласится с условиями по Brexit, выдвигаемыми Европейским союзом. Мэй также подтвердила, что готова быть чрезвычайно сложным собеседником на предстоящих переговорах по Brexit, если это понадобится.

28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit — выхода из ЕС. Переговоры об условиях Brexit займут два года.

Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.

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