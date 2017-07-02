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10:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Координатору штаба Навального во Владивостоке грозит арест на 30 суток

Депутата городской думы Владивостока Юрия Кучина задержали на праздничном шествии в честь Дня города с плакатом «Рыба гниет с головы».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 июля, PrimaMedia.

Депутата гордумы Владивостока, координатора штаба Алексея Навального Юрия Кучина задержали 1 июля во время праздничного шествия, посвященного Дню рождения Владивостока. Он нес плакат, на котором были изображены шаржи с лицами, похожими на президента и премьер-министра, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на страницу активиста в Facebook.

Как пишет Кучин, задержали его за плакат «Рыба гниет с головы» и доставили в отделение полиции. Предъявили обвинение в организации повторного несанкционированного пикета в составе троих человек. Теперь депутату грозит до 150 тысяч рублей штрафа или до 30 суток административного ареста.

Вместе с Кучиным на шествии задержаны были еще два активиста — Андрей Яроцкий и Виталий Зубец, которые несли плакат с надписью «Алексей, держись. Человек сильнее крыс».

Судебного решения активист дожидаться не стал и покинул здание полиции.

«Суда я дожидаться не стал. Ушёл. Потому что задержанным я не являюсь, и мой уход совершенно законен. Судебное заседание перенесли на 3 июля. У двух других ребят судебные заседания тоже отложили», — написал Кучин.

Напомним, полиция задержала Юрия Кучина 12 июня, в день проведения несанкционированного митинга оппозиции на площади имени Ленина во Владивостоке. Суд в итоге оштрафовал его на 20 тысяч рублей за организацию незаконного митинга.

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