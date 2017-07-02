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10:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский край продолжит сотрудничество с Белоруссией

Новое соглашение рассчитано до 2019 года.

Красноярский край продолжит сотрудничать с Белоруссией. Новое соглашение было подписано губернатором Виктором Толоконским и премьер-министром республики Беларусь Владимиром Семашко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Документ предполагает наращивание взаимодействия в сфере торговли продукцией красноярских и белорусских предприятий, а также внедрения новых технологий. Кроме того, в плане прописаны совместные мероприятия в международной научно-практической деятельности и социальной сфере. Соглашение рассчитано до 2019 года.

«У нас уже есть сложившиеся кооперационные связи с Республикой Беларусь. Мы заинтересованы в приобретении очень многих видов техники, которая производится в Белоруссии, и Белоруссия объективно заинтересована в продукции из России, и не только сырьевой, но и высокотехнологичной. Поэтому перспектив для развития взаимодействия очень много», — сказал Виктор Толоконский после подписания соглашения.

Белоруссия является одним из наиболее значимых партнеров Красноярского края. По итогам 2016 года внешнеторговый оборот региона с республикой увеличился на 7,5%. На территории края зарегистрировано 19 коммерческих предприятий и региональная общественная организация «Скауты Севера» (Норильск) — все с участием белорусского капитала.

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