Центр поддержки китайских инвесторов может появиться на Дальнем Востоке

Хабаровск, 2 июля, AmurMedia.

Центр поддержки китайских инвесторов может вскоре появиться на территории российского Дальнего Востока. В Пекине на правительственном уровне завершились российско-китайские переговоры по вопросам развития сотрудничества. Российскую делегацию, в состав которой вошли глава минвостокразвития РФ Александр Галушка и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, возглавил вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев. Китайскую сторону на переговорах представил заместитель Премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ван Ян, рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Одним из главных итогов встреч стала договоренность о подписании между минвостокразвития России и Государственным комитетом Китая по развитию и реформе совместного соглашения о развитии острова Большой Уссурийский.

«Мы вместе должны разработать план развития острова, решить вопросы о создании необходимой инфраструктуры, включая защитную инфраструктуру, вместе развивать туризм на острове», — отметил Александр Галушка.

Господин Ван Ян также подчеркнул, что китайская сторона готова оказать содействие в ускорении строительства на острове инфраструктуры, в частности, защитных сооружений, а также развития на острове туризма и трансграничного экономического сотрудничества.

Большое внимание на встрече вице-премьеров России и Китая было уделено перспективам развития двусторонних отношений. По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, обсуждались действующие и перспективные проекты, а также вопросы, связанные с подготовкой программы российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке и созданием Центра поддержки китайских инвесторов.

«Переговоры прошли результативно. Мы обсудили ряд вопросов и договорились продолжить диалог на государственном уровне. Для этого сформирована специальная Межправительственная комиссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока, Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР. Предварительно договорились, что первое ее заседание пройдет в сентябре в Хабаровске. На нем планируется принять Положение о комиссии, что в дальнейшем позволит создать отраслевые рабочие группы», — сказал Вячеслав Шпорт.

На переговорах также обсуждались вопросы, связанные с развитием Северного морского пути, реализацией совместных сельскохозяйственных проектов.

Диалог двух стран продолжится в Москве в начале июля во время официального визита Председателя КНР Си Цзиньпина.