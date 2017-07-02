Центр поддержки китайских инвесторов может появиться на Дальнем Востоке

Хабаровск, 2 июля, AmurMedia.
Центр поддержки китайских инвесторов может вскоре появиться на территории российского Дальнего Востока. В Пекине на правительственном уровне завершились
Одним из главных итогов встреч стала договоренность о подписании между минвостокразвития России и Государственным комитетом Китая по развитию и реформе совместного соглашения о развитии острова Большой Уссурийский.
«Мы вместе должны разработать план развития острова, решить вопросы о создании необходимой инфраструктуры, включая защитную инфраструктуру, вместе развивать туризм на острове», — отметил Александр Галушка.
Господин Ван Ян также подчеркнул, что китайская сторона готова оказать содействие в ускорении строительства на острове инфраструктуры, в частности, защитных сооружений, а также развития на острове туризма и трансграничного экономического сотрудничества.
Большое внимание на встрече
«Переговоры прошли результативно. Мы обсудили ряд вопросов и договорились продолжить диалог на государственном уровне. Для этого сформирована специальная Межправительственная комиссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока, Байкальского региона РФ и
На переговорах также обсуждались вопросы, связанные с развитием Северного морского пути, реализацией совместных сельскохозяйственных проектов.
Диалог двух стран продолжится в Москве в начале июля во время официального визита Председателя КНР Си Цзиньпина.