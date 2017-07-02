Консульская служба МИД взяла под особый контроль дело о задержании Маркива

«Дело о задержании гражданина Украины Маркива находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Милане», — говорится в сообщении.

Генконсульство Украины в Милане и департамент консульской службы МИД взяли под особый контроль дело о задержании в Италии украинца Виталия Маркива. Об этом сообщает пресс-центр указанного департамента МИД Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что в связи с задержанием в Италии украинца Виталия Маркива Генконсульство Украины в Милане обратилось в суд г. Павия с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах его задержания, а также обеспечить возможность консулу в ближайшее время посетить Маркива в месте содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля 2017 в его деле.

Кроме того, консул установил контакт с адвокатом задержанного и согласовал алгоритм дальнейших действий. Родных Маркива проинформировали о его задержании.

Отметим, итальянские СМИ сообщили, что 30 июня в городе Болонья арестовали по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли украинского добровольца. Позже стало известно, что это Виталий Маркив. В Нацгвардии подчеркивают, что Маркив не может быть причастным к гибели Роккелли, так как в его батальоне не было минометов.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе пос. Андреевка близ Славянска Донецкой области под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик погибли.