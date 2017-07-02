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12:08 (мск), источник: 112.ua

Порошенко отметил орденами и медалями военнослужащих по случаю Дня Военно-морских сил

Он поздравил военно-морские силы с 25-летием.

Источник: 112.ua

Президент Украины отметил военнослужащих орденами и медалями за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга по случаю Дня Военно-морских сил Украины.

Глава государства подписал соответствующий указ, передает пресс-служа президента.

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Среди награжденных орденом Богдана Хмельницкого III степени — старшина Алексей Кулешов.

Орденом «За мужество» III степени награждены 13 военнослужащих, орденом Даниила Галицкого — трое.

Медаль «За военную службу Украине» получили восемь военнослужащих ВМС Украины.

Медаль «За безупречную службу» II степени получил капитан 3 ранга Павел Рудь, а медалью «За безупречную службу» III степени награждены еще двое военных. Трое военных награждены медалью «Защитнику Отечества».

Как сообщалось ранее, в Украине сегодня отмечают День Военно-морских сил.

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