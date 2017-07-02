Порошенко отметил орденами и медалями военнослужащих по случаю Дня Военно-морских сил
Он поздравил
Он поздравил
Президент Украины отметил военнослужащих орденами и медалями за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга по случаю Дня
Глава государства подписал соответствующий указ, передает
Среди награжденных орденом Богдана Хмельницкого III степени — старшина Алексей Кулешов.
Орденом «За мужество» III степени награждены 13 военнослужащих, орденом Даниила Галицкого — трое.
Медаль «За военную службу Украине» получили восемь военнослужащих ВМС Украины.
Медаль «За безупречную службу» II степени получил капитан 3 ранга Павел Рудь, а медалью «За безупречную службу» III степени награждены еще двое военных. Трое военных награждены медалью «Защитнику Отечества».
Как сообщалось ранее, в Украине сегодня отмечают День