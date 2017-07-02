Самолет Назарбаева попал в топ лайнеров лидеров ведущих держав

Парк авиакомпании состоит более чем из 10 самолетов и вертолетов разных типов, но далеко не все из них предназначены для первого лица государства.

В общей сложности глава Казахстана провел в воздухе 140 часов, за которые преодолел более 99 тысяч километров (это две с половиной окружности экватора). Комфорт и безопасность первого лица государства во время зарубежных вояжей обеспечивают сотрудники «Государственной авиакомпании «Беркут».

Согласно информации, размещенной на официальном сайте президента республики Казахстан, в 2016 году Нурсултан Назарбаев очень активно перемещался по миру и посетил с официальными визитами 15 стран (некоторые по несколько раз).

99 тысяч километров Нурсултана Назарбаева и борт номер один за $250 000 000.

Известно, что на короткие расстояния или в труднодоступные (в том числе горные) районы Нурсултан Назарбаев летает на одном из специально подготовленных вертолетов Ми-8. Для более дальних путешествий (до 2500 километров) к услугам президента Казахстана в составе ГА «Беркут» имеются СRJ-200 и Embraer-135.

Для совершения государственных визитов особой важности используются Airbus A320−214 (CJ) Prestige, Airbus A321−211 (CJ) и Airbus A330−243 Prestige. Последний является бесспорным флагманом государственной авиакомпании Казахстана.

Именно этот лайнер Нурсултан Назарбаев обычно использует для того чтобы прибыть на крупнейшие политические и экономические форумы (такие как G-20), а так же для совершения официальных визитов в такие страны, как: США, Китай, Россия и Япония.

По разным оценкам стоимость борта номер один президента Казахстана с учетом его переоборудования может превышать 250 миллионов долларов.

Борт номер один для Владимира Путина — детище «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» — ИЛ-96−300ПУ. Размеры этого лайнера составляет почти 65 метров в длину, размах крыльев превышает 60 метров.

В нем установлено дополнительное оборудование связи, которое делает борт номер один российского президента самым настоящим пунктом управления, из которого можно осуществлять оперативное командование войсками на случай внезапного военного конфликта.

В специальном летном отряде «Россия» (президентский авиационный отряд) числится не один первый борт, а сразу четыре. И дело здесь ни в коем случае не в надежности, а исключительно в безопасности.

Как только становится известно о том или ином зарубежном визите, к вылету начинают готовить все четыре воздушных судна.

На каком именно из них в итоге полетит Владимир Путин, не известно до самого последнего момента. После того, как выбор сделан, один или все три оставшихся самолета следует за бортом номер один в качестве резервных.

В общей сложности воздушный флот СЛО «Россия» составляет 68 самолетов, 64 из них эксплуатируются, оставшиеся 4 находятся на хранении.

Базовая стоимость ИЛ-96−300 в гражданском исполнении составляет около 60 миллионов долларов США, но стоимость президентского пассажирского салона, систем безопасности, средств связи и изменений в конструкции лайнера, увеличившие предельную дальность его беспосадочного полета, с легкостью могут поднять эту цифру на порядок.

Air Force One — именно так называется любое воздушное судно, на борту которого находится президент США. В отличие от российского лидера, Дональд Трамп обходится всего двумя специально подготовленными лайнерами (Boeing 747−200B, военное обозначение VC-25A).

Как и ИЛ-96−300ПУ для Владимира Путина VC-25A может служить для Дональда Трампа полноценным центром управления важнейшими государственными институтами во время длительных перелетов.

Борт номер один американского президента имеет несколько каналов защищенной связи, в том числе спутниковой. Номенклатура средств защиты лайнера предполагает эффективное отражение не только стандартных атак (ракетным вооружением), но и таких экзотических воздействий, как направленные электромагнитные импульсы.

Кроме того, на борту VC-25A есть собственная операционная, со всем необходимым оборудованием для оказания экстренной хирургической помощи.

У президента США на борту имеются жилые помещения, в число которых входит спальня, ванная комната, тренажерный зал и служебные помещения. Большая часть мебели на самолете сделана вручную мастерами-краснодеревщиками.

Можно предположить, что в общей сложности на каждый Boeing 747−200B президента США было потрачено около 1 миллиарда долларов.

Султан Брунея Хассанал Болкиах с момента своего рождения был окружен золотом и драгоценными камнями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что борт номер один главы этой Юго-Восточной монархии называют летающим дворцом.

Покупка нынешнего флагмана его персонального воздушного флота Airbus A340−212, (этот четырехмоторный широкофюзеляжный пассажирский самолет долгое время являлся мировым рекордсменом по длине фюзеляжа — 75,3 метра) обошлась в 100 миллионов долларов. Еще 120 миллионов было потрачено на глубокую реконструкцию и модернизацию. Все работы производились на территории Соединенных Штатов Америки.

В итоге лайнер получил не только невероятно роскошный салон, в отделке которого широко использовались драгоценные металлы, камни и древесина ценных пород, но и улучшил свои летные характеристики. За счет установки дополнительных топливных баков предельная дальность беспосадочного перелета борта номер один султана Брунея составляет 15 000 километров против 12500 километров у базовой модели.

Можно сказать, что султан Брунея Хассанал Болкиах является обладателем летающего эксклюзива, поскольку из-за своих впечатляющих массогабаритных характеристик A340−212 так и не стал по-настоящему популярным воздушным судном.

География перемещений лайнера зависит не только от желаний его владельца, но и возможностей взлетно-посадочной полосы аэропорта назначения. Помимо самолета султана было выпущено всего три десятка воздушных судов данной модификации.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани является не только одним из богатейших людей планеты, но и обладателем внушительного воздушного флота, который используется для перелетов по всему миру не только главы государства, но и многочисленных членов его королевской семьи.

В официальных поездках эмира Катара сопровождают как минимум 1000 человек родственников, членов делегации и обслуживающего персонала.

Вес багажа монарха исчисляется сотнями тонн и состоит не только из личных вещей и продуктов питания, к которым привык Тамим бин Хамад Аль Тани, но даже из лимузинов представительского класса, которыми Эмир пользуется в стране назначения.