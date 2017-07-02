Самолет Назарбаева попал в топ лайнеров лидеров ведущих держав
Борт № 1 Трампа стоит миллиард долларов.
Борт № 1 Трампа стоит миллиард долларов.
Компания Air Charter Service, мировой лидер в сфере чартерных перевозок, провела сравнительный анализ, какими самолетами пользуются лидеры ведущих мировых держав.
99 тысяч километров Нурсултана Назарбаева и борт номер один за $250 000 000.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте президента республики Казахстан, в 2016 году Нурсултан Назарбаев очень активно перемещался по миру и посетил с официальными визитами 15 стран (некоторые по несколько раз).
В общей сложности глава Казахстана провел в воздухе 140 часов, за которые преодолел более 99 тысяч километров (это две с половиной окружности экватора). Комфорт и безопасность первого лица государства во время зарубежных вояжей обеспечивают сотрудники «Государственной авиакомпании «Беркут».
Парк авиакомпании состоит более чем из 10 самолетов и вертолетов разных типов, но далеко не все из них предназначены для первого лица государства.
Известно, что на короткие расстояния или в труднодоступные (в том числе горные) районы Нурсултан Назарбаев летает на одном из специально подготовленных вертолетов Ми-8. Для более дальних путешествий (до 2500 километров) к услугам президента Казахстана в составе ГА «Беркут» имеются СRJ-200 и Embraer-135.
Для совершения государственных визитов особой важности используются Airbus A320−214 (CJ) Prestige, Airbus A321−211 (CJ) и Airbus A330−243 Prestige. Последний является бесспорным флагманом государственной авиакомпании Казахстана.
Именно этот лайнер Нурсултан Назарбаев обычно использует для того чтобы прибыть на крупнейшие политические и экономические форумы (такие как G-20), а так же для совершения официальных визитов в такие страны, как: США, Китай, Россия и Япония.
По разным оценкам стоимость борта номер один президента Казахстана с учетом его переоборудования может превышать 250 миллионов долларов.
Борт номер один для Владимира Путина — детище «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» — ИЛ-96−300ПУ. Размеры этого лайнера составляет почти 65 метров в длину, размах крыльев превышает 60 метров.
В нем установлено дополнительное оборудование связи, которое делает борт номер один российского президента самым настоящим пунктом управления, из которого можно осуществлять оперативное командование войсками на случай внезапного военного конфликта.
В специальном летном отряде «Россия» (президентский авиационный отряд) числится не один первый борт, а сразу четыре. И дело здесь ни в коем случае не в надежности, а исключительно в безопасности.
Как только становится известно о том или ином зарубежном визите, к вылету начинают готовить все четыре воздушных судна.
На каком именно из них в итоге полетит Владимир Путин, не известно до самого последнего момента. После того, как выбор сделан, один или все три оставшихся самолета следует за бортом номер один в качестве резервных.
В общей сложности воздушный флот СЛО «Россия» составляет 68 самолетов, 64 из них эксплуатируются, оставшиеся 4 находятся на хранении.
Базовая стоимость ИЛ-96−300 в гражданском исполнении составляет около 60 миллионов долларов США, но стоимость президентского пассажирского салона, систем безопасности, средств связи и изменений в конструкции лайнера, увеличившие предельную дальность его беспосадочного полета, с легкостью могут поднять эту цифру на порядок.
Air Force One — именно так называется любое воздушное судно, на борту которого находится президент США. В отличие от российского лидера, Дональд Трамп обходится всего двумя специально подготовленными лайнерами (Boeing 747−200B, военное обозначение VC-25A).
Как и ИЛ-96−300ПУ для Владимира Путина VC-25A может служить для Дональда Трампа полноценным центром управления важнейшими государственными институтами во время длительных перелетов.
Борт номер один американского президента имеет несколько каналов защищенной связи, в том числе спутниковой. Номенклатура средств защиты лайнера предполагает эффективное отражение не только стандартных атак (ракетным вооружением), но и таких экзотических воздействий, как направленные электромагнитные импульсы.
Кроме того, на борту VC-25A есть собственная операционная, со всем необходимым оборудованием для оказания экстренной хирургической помощи.
У президента США на борту имеются жилые помещения, в число которых входит спальня, ванная комната, тренажерный зал и служебные помещения. Большая часть мебели на самолете сделана вручную
Можно предположить, что в общей сложности на каждый Boeing 747−200B президента США было потрачено около 1 миллиарда долларов.
Султан Брунея Хассанал Болкиах с момента своего рождения был окружен золотом и драгоценными камнями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что борт номер один главы этой
Покупка нынешнего флагмана его персонального воздушного флота Airbus A340−212, (этот четырехмоторный широкофюзеляжный пассажирский самолет долгое время являлся мировым рекордсменом по длине фюзеляжа — 75,3 метра) обошлась в 100 миллионов долларов. Еще 120 миллионов было потрачено на глубокую реконструкцию и модернизацию. Все работы производились на территории Соединенных Штатов Америки.
В итоге лайнер получил не только невероятно роскошный салон, в отделке которого широко использовались драгоценные металлы, камни и древесина ценных пород, но и улучшил свои летные характеристики. За счет установки дополнительных топливных баков предельная дальность беспосадочного перелета борта номер один султана Брунея составляет 15 000 километров против 12500 километров у базовой модели.
Можно сказать, что султан Брунея Хассанал Болкиах является обладателем летающего эксклюзива, поскольку
География перемещений лайнера зависит не только от желаний его владельца, но и возможностей
Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани является не только одним из богатейших людей планеты, но и обладателем внушительного воздушного флота, который используется для перелетов по всему миру не только главы государства, но и многочисленных членов его королевской семьи.
В официальных поездках эмира Катара сопровождают как минимум 1000 человек родственников, членов делегации и обслуживающего персонала.
Вес багажа монарха исчисляется сотнями тонн и состоит не только из личных вещей и продуктов питания, к которым привык Тамим бин Хамад Аль Тани, но даже из лимузинов представительского класса, которыми Эмир пользуется в стране назначения.