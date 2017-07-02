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14:33 (мск), источник: РИА Новости

Чудновец заявила, что пойдет на выборы от Интернациональной партии России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Воспитатель из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная, но позже оправданная по делу о репосте видеоролика, заявила о своем выдвижении на выборы губернатора Свердловской области от Интернациональной партии России.

«Вы сейчас присутствуете на моем выдвижении от … Интернациональной партии России», — сказала Чудновец в ходе прямой трансляции с выдвижения. Ролик она выложила на своей странице в Facebook.

На видео члены партии голосуют за решение о выдвижении Чудновец на выборы губернатора. «Решение принято», — отметил председательствующий.

Чудновец ранее сообщала, что будет выдвигаться на должность губернатора Свердловской области от Народной партии России. Однако потом она объявила, что передумала, так как ее взгляды слишком расходятся с убеждениями партии.

Ранее в региональную избирательную комиссию подали документы девять претендентов: Дмитрий Сергин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Алексей Парфенов от КПРФ, Евгений Куйвашев от «Единой России», Константин Киселев от Российской экологической партии, Игорь Торощин от ЛДПР, Виктор Костромин от партии «Народ против коррупции», Евгений Ройзман от «Яблока», Олеся Красномовец — от партии «Патриоты России».

Жительница Курганской области Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии. Она сделала репост в соцсети видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам, Чудновец сделала репост этой записи, за что получила шесть месяцев колонии. Позже в Верховный суд РФ Генпрокуратурой было внесено кассационное представление о пересмотре приговора, и Курганский областной суд отменил приговор. Ее отпустили из колонии 6 марта.

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