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14:52 (мск), источник: РИА Новости

Британия потратит 3,7 млрд фунтов на строительство трех военных кораблей

ЛОНДОН, 2 июл — РИА Новости, Мария Табак. Министерство обороны Великобритании потратит 3,7 миллиарда фунтов стерлингов на первый этап строительства трех сторожевых кораблей для Королевских ВМС, говорится в заявлении министра обороны Майкла Фэллона.

Источник: AP 2017

«Благодаря увеличивающемуся оборонному бюджету и плану финансирования техоснащения на сумму 178 миллиардов фунтов стерлингов программа строительства кораблей типа 26 принесет большую финансовую прибыль Шотландии и всей Великобритании», — сказано в заявлении Фэллона.

«Эти корабли мирового класса будут защищать силы ядерного сдерживания нашей страны и новые авианосцы Королевских ВВС, первый из которых, Queen Elizabeth (“Королева Елизавета”), недавно впервые вышел в море», — добавляется в сообщении.

Создание первых трех кораблей позволит до 2035 года занять 1,7 тысячи высококлассных специалистов в Шотландии, и еще столько же по всей Великобритании.

Комментарии
6
валерий маютин
заготовка мяса для российских "акул", со "шквал"..истыми зубами....:-))))
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Fox Mulder
Лучше бы пенсионерам раздали!
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Эдуард Иванов
Ага. Вот оказывается бритиши строят корабли... Что бы народ занять. Нарисовали фантиков, девать некуда.
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