Захарова: СМИ начали пропагандистскую кампанию о якобы применении Дамаском химоружия

«Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о “применении Дамаском химического оружия”. Старт дан. Таких роликов будет все больше, они будут разными по качеству исполнения — и низкопробными, и голливудского уровня», — написала дипломат в воскресенье на своей странице в Facebook .

Захарова подчеркнула, что «фальшивок будет много». «Кампания запланирована масштабная», — добавила она.

Ранее, в четверг, Захарова заявила, что информационная кампания США о якобы готовящемся применении химоружия Дамаском является предтечей интервенции в Сирию. «Сценарий будет прежним: на контролируемой боевиками территории происходит некий инцидент, жертвами которого становятся мирные жители», — отметила она.