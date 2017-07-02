Захарова: СМИ начали пропагандистскую кампанию о якобы применении Дамаском химоружия
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Иностранные средства массовой информации начали
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Иностранные средства массовой информации начали
«Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась
Захарова подчеркнула, что «фальшивок будет много». «Кампания запланирована масштабная», — добавила она.
Ранее, в четверг, Захарова заявила, что информационная кампания США о якобы готовящемся применении химоружия Дамаском является предтечей интервенции в Сирию. «Сценарий будет прежним: на контролируемой боевиками территории происходит некий инцидент, жертвами которого становятся мирные жители», — отметила она.
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