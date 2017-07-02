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16:20 (мск), источник: ТАСС

Захарова: СМИ начали пропагандистскую кампанию о якобы применении Дамаском химоружия

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Иностранные средства массовой информации начали информационно-пропагандистскую кампанию о якобы применении Дамаском химического оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о “применении Дамаском химического оружия”. Старт дан. Таких роликов будет все больше, они будут разными по качеству исполнения — и низкопробными, и голливудского уровня», — написала дипломат в воскресенье на своей странице в Facebook.

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Захарова подчеркнула, что «фальшивок будет много». «Кампания запланирована масштабная», — добавила она.

Ранее, в четверг, Захарова заявила, что информационная кампания США о якобы готовящемся применении химоружия Дамаском является предтечей интервенции в Сирию. «Сценарий будет прежним: на контролируемой боевиками территории происходит некий инцидент, жертвами которого становятся мирные жители», — отметила она.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в письменном заявлении сообщил, что американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Руководство арабской республики опровергло эти утверждения. Во вторник официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт проинформировала, что власти США не собираются обнародовать данные, подтверждающие соответствующие выводы Вашингтона.

Комментарии
2
Виктор Гущин
Эта Захарова внушает мне патологическое отвращение и я ничего с собой не могу поделать. Вы уж меня простите...
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Виталий Савельев
Упреждающий удар,прямой в челюсть, интересно какой эффект будет,может следует посильнее долбануть их по мордасам!!!!!
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