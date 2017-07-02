Лукашенко: творцом своей независимости может быть только сам народ
Фрагменты выступления президента Александра Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.
Фрагменты выступления президента Александра Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.
Празднование Дня Независимости традиционно началось с торжественного собрания во Дворце Республики, на котором выступил президент.
Главным лейтмотивом речи Лукашенко стали слова о том, что творцом своей независимости может быть только сам народ, который обрел свою государственность в ходе непростого исторического процесса.
«Основы нашего государства зародились еще в седой древности, в далеком девятом веке. Уже тогда, 1155 лет назад, Полоцк был известным торговым и административным центром славянской Европы, уже тогда его жители самостоятельно определяли свою судьбу. С тех пор идея о национальном государстве проходила “красной нитью” через все поколения. Несмотря на многочисленные войны, экономические и политические потрясения наш народ выстоял, не исчез с исторической авансцены», — сказал Лукашенко.
Президент упомянул важнейшие исторические периоды в истории страны, отдельно отметив период Великой Отечественной войны, когда наш народ доказал всему миру право на жизнь, а главный государственный праздник — День Независимости Республики Беларусь приурочен ко дню ее освобождения от