Лукашенко: творцом своей независимости может быть только сам народ

Главным лейтмотивом речи Лукашенко стали слова о том, что творцом своей независимости может быть только сам народ, который обрел свою государственность в ходе непростого исторического процесса.

«Основы нашего государства зародились еще в седой древности, в далеком девятом веке. Уже тогда, 1155 лет назад, Полоцк был известным торговым и административным центром славянской Европы, уже тогда его жители самостоятельно определяли свою судьбу. С тех пор идея о национальном государстве проходила “красной нитью” через все поколения. Несмотря на многочисленные войны, экономические и политические потрясения наш народ выстоял, не исчез с исторической авансцены», — сказал Лукашенко.