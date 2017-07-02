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21:43 (мск), источник: РИА Новости

Источник: боевики в Идлибе готовят провокации с применением зарина

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра»* ведут на складе в Идлибе подготовку провокации с применением зарина в сирийских городах Хан-Шейхун и Кефрайя, заявил в воскресенье РИА Новости информированный военно-дипломатический источник.

Источник: Reuters

Согласно полученной информации, в населенном пункте аль-Магара (провинция Идлиб) в помещении крупного технологического здания идет подготовка организации провокации с применением отравляющего вещества “зарин”. На данном складе предположительно находятся боеприпасы, начиненные этим отравляющим газом.

Собеседник агентства добавил, что для подготовки провокации в Идлиб прибыла группа иностранных граждан, в том числе США и Турции, а также один из главарей «ан-Нусры».

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«Есть основания полагать, что данная провокация будет реализована в населенных пунктах Хан-Шейхун и Кефрайя. Ее цель — дискредитация правительства Сирии и срыв переговорного процесса в Астане, назначенного на 4-5 июля“, — добавил источник.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 крылатых ракет.

Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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