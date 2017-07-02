Источник: боевики в Идлибе готовят провокации с применением зарина
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра»* ведут на складе в Идлибе подготовку провокации с применением зарина в сирийских городах
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра»* ведут на складе в Идлибе подготовку провокации с применением зарина в сирийских городах
Согласно полученной информации, в населенном пункте аль-Магара (провинция Идлиб) в помещении крупного технологического здания идет подготовка организации провокации с применением отравляющего вещества “зарин”. На данном складе предположительно находятся боеприпасы, начиненные этим отравляющим газом.
Собеседник агентства добавил, что для подготовки провокации в Идлиб прибыла группа иностранных граждан, в том числе США и Турции, а также один из главарей «ан-Нусры».
«Есть основания полагать, что данная провокация будет реализована в населенных пунктах
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США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 крылатых ракет.
Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат.
* Террористическая организация, запрещенная в России.