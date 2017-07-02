Валентина Матвиенко прилетела в Новосибирск
Председатель Совета Федерации примет участие в масштабном международном мероприятии — конгрессе женщин стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, который начнется в Новосибирской области 3 июля.
Председатель Совета Федерации примет участие в масштабном международном мероприятии — конгрессе женщин стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, который начнется в Новосибирской области 3 июля.
Первый Международный конгресс женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Сегодня в аэропорт Толмачево прилетела Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая примет участие в работе Конгресса. В аэропорту ее встречали представитель Президента по СФЕ Сергей Меняйло, губернатор Владимир Городецкий и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.
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В программе Конгресса женщин стран ШОС и БРИКС — обсуждение вопросов поддержки женского предпринимательства, роли женщин в укреплении гуманитарного сотрудничества, а также в достижении глобальных целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено роли женщин в экономическом развитии общества. В рамках Конгресса состоится
В работе Конгресса примут участие более 300 представителей женских организаций Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и других стран.