Валентина Матвиенко прилетела в Новосибирск

Первый Международный конгресс женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) будет посвящен теме «Роль женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре». В программе Конгресса — обсуждение вопросов поддержки женского предпринимательства, роли женщин в укреплении гуманитарного сотрудничества, а также в достижении глобальных целей устойчивого развития.

Сегодня в аэропорт Толмачево прилетела Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая примет участие в работе Конгресса. В аэропорту ее встречали представитель Президента по СФЕ Сергей Меняйло, губернатор Владимир Городецкий и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

Как добавили в пресс-службе регионального правительства, с инициативой провести Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирске выступила член Совета Федерации от нашего региона Надежда Болтенко. Ее предложение поддержал Владимир Городецкий, который направил соответствующее приглашение Валентине Матвиенко.

В программе Конгресса женщин стран ШОС и БРИКС — обсуждение вопросов поддержки женского предпринимательства, роли женщин в укреплении гуманитарного сотрудничества, а также в достижении глобальных целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено роли женщин в экономическом развитии общества. В рамках Конгресса состоится государственно-частный диалог «Женщины и экономика», который объединит представителей деловых кругов и государственной власти.

В работе Конгресса примут участие более 300 представителей женских организаций Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и других стран.