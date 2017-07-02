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19:08 (мск), источник: РИА Новости

Представитель CNN: Трамп поощряет насилие в отношении журналистов

ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Представитель телекомпании CNN в ответ на опубликованное президентом США Дональдом Трампом смонтированное видео, где он якобы «избивает» человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN, сообщил, что Трамп поощряет насилие в отношении журналистов.

Источник: AP 2017

«Это печальный день, когда президент Соединенных Штатов поощряет насилие в отношении журналистов», — цитирует представителя CNN агентство Ассошиэйтед Пресс.

Представитель телекомпании отметил, что поведение Трампа «похоже на поведение несовершеннолетнего подростка», и является «ниже достоинства» занимаемой им должности.

Трамп опубликовал смонтированное видео в своем микроблоге в Twitter, на котором он «избивает» человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN. Никакого описания к данному видео от президента не последовало. Трамп оставил только хэштеги со словами «мошеннические новости CNN» (FraudNewsCNN, FNC).

Как видно на кадрах, действие происходит во время поединка на ринге. В конце видео появляется логотип FNC вместо CNN. Скорее всего, видео стало модифицированной версией присутствия Трампа в 2007 году на чемпионате мира по рестлингу.

Ранее в субботу Трамп опубликовал твит, в котором заявил, что «думает о переименовании фейковых новостей CNN в мошеннические новости CNN».

Комментарии
1
Сергей Костенко
Победа демократии - как написал бы знайка...
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