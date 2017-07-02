Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
В Японии парализованного заставили ползти по трапу самолета
В России запускают новую жилищную программу
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
«Нас никто не спросил, хотим ли мы в микроволновке жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
США "бьют" Россию по соплам - СМИ
Слова Маликова про смерть Яковлева
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ рассказали, как был сбит малайзийский «Боинг»
СМИ о "лицензии" США на вмешательства в дела РФ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Корабли США выходят на атакующие позиции для удара по Сирии – CNN
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
14События недели в фотографиях
23:39 (мск), источник: Noi.md

Додон — Красносельскому: Москва всегда признавала, что Приднестровье — часть Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон ответил лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому, ранее заявившему, что «в Москве Додону Приднестровье никто отдавать не собирается».

Источник: Noi.md

Глава государства отметил, что на правом берегу Днестра есть всего несколько предателей, которые были бы готовы признать независимость Приднестровья. Однако Приднестровье было, есть и будет молдавской землей, подчеркнул президент.

Читайте также
Игорь Додон: Сотрудничество между Молдовой и Россией будет развиваться по нарастающей

— Мы должны реинтегрировать страну, и сделаем это. Я уверен, что реинтеграция страны произойдет в ближайшие годы, вне зависимости от того, что говорят некоторые лидеры некоторых регионов Республики Молдова, которые де-факто контролируются или нет в последнее время. Но однозначно страна воссоединится, — сказал он.

Комментируя же заявление Красносельского о том, что Москва не отдаст Приднестровье Молдове, Игорь Додон отметил следующее:

— Москва всегда признавала, и это признают все, что Приднестровье это часть Республики Молдова, и что Республика Молдова является целостным государством. Я думаю, что этим вопросом спекулируют некоторые политические круги на левом берегу Днестра. Но я твердо уверен, что большинство жителей левого берега Днестра хотят реинтеграции страны, и это произойдет.

Ранее впервые сроки возвращения Приднестровья в состав Молдовы назвал Игорь Додон.

Додон - Красносельскому: Москва всегда признавала, что Приднестровье - часть Молдовы
Определился победитель Кубка конфедераций в России
СМИ узнали о подготовке боевиками провокации с зарином в Сирии
Пуск китайского «Великого похода-5» провалился
В США отреагировали на протест КНР из-за спорных островов
Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов покинет компанию
В CNN прокомментировали опубликованное Трампом видео
Синоптики рассказали о «скомканном» лете в Центральной России
Спорт
Без Роналду Португалию выручил Пепе Сборная Португалии вырвала победу в матче за 3-е место на Кубке конфедераций, после автогола зенитовца Луиша Нету сравняв счет в добавленное ко второму тайму время
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь