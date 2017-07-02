Додон — Красносельскому: Москва всегда признавала, что Приднестровье — часть Молдовы

Глава государства отметил, что на правом берегу Днестра есть всего несколько предателей, которые были бы готовы признать независимость Приднестровья. Однако Приднестровье было, есть и будет молдавской землей, подчеркнул президент.

Игорь Додон: Сотрудничество между Молдовой и Россией будет развиваться по нарастающей

— Мы должны реинтегрировать страну, и сделаем это. Я уверен, что реинтеграция страны произойдет в ближайшие годы, вне зависимости от того, что говорят некоторые лидеры некоторых регионов Республики Молдова, которые де-факто контролируются или нет в последнее время. Но однозначно страна воссоединится, — сказал он.

Комментируя же заявление Красносельского о том, что Москва не отдаст Приднестровье Молдове, Игорь Додон отметил следующее:

— Москва всегда признавала, и это признают все, что Приднестровье это часть Республики Молдова, и что Республика Молдова является целостным государством. Я думаю, что этим вопросом спекулируют некоторые политические круги на левом берегу Днестра. Но я твердо уверен, что большинство жителей левого берега Днестра хотят реинтеграции страны, и это произойдет.

Ранее впервые сроки возвращения Приднестровья в состав Молдовы назвал Игорь Додон.