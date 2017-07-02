МИД РК опроверг срыв переговоров по Сирии в Астане

АСТАНА, 2 июл — Sputnik. Казахстан готовится к намеченной на 4—5 июля встрече в Астане по урегулированию конфликта в Сирии, никаких намеков на срыв нет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД Ануар Жайнаков.

Ранее в СМИ появилась информация о подготовке боевиками провокации в Сирии, цель которой якобы срыв планируемой встречи. Сообщалось, что террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РК, РФ и ряде других стран) планируют атаку с применением зарина в сирийских городах Хан-Шейхун и Кефрайя.

«Могу только подтвердить, что мы продолжаем готовиться к встрече, намеченной на 4—5 июля . Больше никакой информации у меня нет. Никаких намеков на срыв нет», — сказал Жайнаков.

Четыре встречи по вопросам межсирийского урегулирования состоялись в январе, феврале, марте и мае в столице Казахстана. Основным результатом переговоров стал подписанный в ходе четвертого раунда меморандум о создании зон безопасности. Согласно ему любые боевые действия в зонах деэскалации на территории Сирии прекращены с 6 мая. Документ подписали страны-гаранты: Иран, Россия и Турция.