МИД РК опроверг срыв переговоров по Сирии в Астане
СМИ сообщали о планируемой боевиками провокации с применением химоружия в сирийских городах.
СМИ сообщали о планируемой боевиками провокации с применением химоружия в сирийских городах.
АСТАНА, 2 июл — Sputnik. Казахстан готовится к намеченной на
Ранее в СМИ появилась информация о подготовке боевиками провокации в Сирии, цель которой якобы срыв планируемой встречи. Сообщалось, что террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РК, РФ и ряде других стран) планируют атаку с применением зарина в сирийских городах
«Могу только подтвердить, что мы продолжаем готовиться к встрече, намеченной на
Четыре встречи по вопросам межсирийского урегулирования состоялись в январе, феврале, марте и мае в столице Казахстана. Основным результатом переговоров стал подписанный в ходе четвертого раунда меморандум о создании зон безопасности. Согласно ему любые боевые действия в зонах деэскалации на территории Сирии прекращены с 6 мая. Документ подписали страны-гаранты: Иран, Россия и Турция.