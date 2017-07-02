Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Что вы помните из школьного курса биологии: тест
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
«Нас никто не спросил, хотим ли мы в микроволновке жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
США "бьют" Россию по соплам - СМИ
Слова Маликова про смерть Яковлева
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
СМИ рассказали, как был сбит малайзийский «Боинг»
СМИ о "лицензии" США на вмешательства в дела РФ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Корабли США выходят на атакующие позиции для удара по Сирии – CNN
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
9В Китае сошли два оползня
22:14 (мск), источник: Sputniknews.kz

МИД РК опроверг срыв переговоров по Сирии в Астане

СМИ сообщали о планируемой боевиками провокации с применением химоружия в сирийских городах.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 2 июл — Sputnik. Казахстан готовится к намеченной на 4—5 июля встрече в Астане по урегулированию конфликта в Сирии, никаких намеков на срыв нет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД Ануар Жайнаков.

Читайте также
Спутники и беспилотники отследят падение частей ракет в Казахстане

Ранее в СМИ появилась информация о подготовке боевиками провокации в Сирии, цель которой якобы срыв планируемой встречи. Сообщалось, что террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РК, РФ и ряде других стран) планируют атаку с применением зарина в сирийских городах Хан-Шейхун и Кефрайя.

«Могу только подтвердить, что мы продолжаем готовиться к встрече, намеченной на 4—5 июля. Больше никакой информации у меня нет. Никаких намеков на срыв нет», — сказал Жайнаков.

Четыре встречи по вопросам межсирийского урегулирования состоялись в январе, феврале, марте и мае в столице Казахстана. Основным результатом переговоров стал подписанный в ходе четвертого раунда меморандум о создании зон безопасности. Согласно ему любые боевые действия в зонах деэскалации на территории Сирии прекращены с 6 мая. Документ подписали страны-гаранты: Иран, Россия и Турция.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ДТП с участием двух автобусов произошло в Алматы, есть пострадавшие
Германия побеждает Чили после первого тайма финала
СМИ узнали о подготовке боевиками провокации с зарином в Сирии
США заявили о «свободе судоходства» в Южно-Китайском море
Пуск китайского «Великого похода-5» провалился
Эксперты установили обстоятельства ДТП в Татарстане
В CNN прокомментировали опубликованное Трампом видео
Сотрудников ГИБДД могут переодеть в другую форменную одежду
Спорт
Без Роналду Португалию выручил Пепе Сборная Португалии вырвала победу в матче за 3-е место на Кубке конфедераций, после автогола зенитовца Луиша Нету сравняв счет в добавленное ко второму тайму время
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
В Москве резко вырастут тарифы на вывоз мусора
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь