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22:17 (мск), источник: Ipress.ua

В ГПУ достаточно доказательств для снятия неприкосновенности с шести нардепов, — Луценко ВИДЕО

У Генеральной прокуратуры достаточно доказательств для снятия депутатской неприкосновенности с шести народных избранников.

Источник: Ipress.ua

Такое заявление сделал генпрокурор в интервью программе «Время Итоги».

По словам Юрия Луценко все представления, которые сейчас находятся в парламенте, подкреплены законно собранными доказательствами: аудиозаписями, видео и свидетельствами очевидцев.

«У нас собрано достаточно доказательств для того, чтобы убедить беспристрастных депутатов — и тут ключевое — объективных, в необходимости снятия депутатской неприкосновенности и продолжения досудебного следствия. Все это будет сопровождаться демонстрацией аудиозаписей, видеозаписей, документами. И с моей точки зрения, ни в комитете, ни в Верховной Раде не состоится суд. Предстоит просто проверка — есть доказательства возможного создания уголовных правонарушений Да, они есть. Достаточны ли — будет определять только суд», — отметил генпрокурор.

Напомним, что уже с понедельника регламентный комитет будет рассматривать прокурорские представления о лишении неприкосновенности нардепов Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Борислава Розенблатта, Олеся Довгого, Максима Полякова и Михаила Добкина. Луценко пообещал осенью внести в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с нескольких депутатов.

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