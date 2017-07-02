В ГПУ достаточно доказательств для снятия неприкосновенности с шести нардепов, — Луценко ВИДЕО

Такое заявление сделал генпрокурор в интервью программе «Время Итоги».

По словам Юрия Луценко все представления, которые сейчас находятся в парламенте, подкреплены законно собранными доказательствами: аудиозаписями, видео и свидетельствами очевидцев.

«У нас собрано достаточно доказательств для того, чтобы убедить беспристрастных депутатов — и тут ключевое — объективных, в необходимости снятия депутатской неприкосновенности и продолжения досудебного следствия. Все это будет сопровождаться демонстрацией аудиозаписей, видеозаписей, документами. И с моей точки зрения, ни в комитете, ни в Верховной Раде не состоится суд. Предстоит просто проверка — есть доказательства возможного создания уголовных правонарушений Да, они есть. Достаточны ли — будет определять только суд», — отметил генпрокурор.