США заявили о «свободе судоходства» в Южно-Китайском море

Ранее Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими.

В госдепе отметили, что у США «есть всеобъемлющая программа “Свободы судоходства”, которая направлена на то, чтобы бросить вызов чрезмерным морским требованиям в целях сохранения прав, свобод и использования моря и воздушного пространства, гарантированных всем странам в соответствии с международным правом».

Собеседник агентства отметил, что США продолжают регулярные операции в рамках данной программы «и будут продолжать это делать в будущем».

«Резюме этих операций всегда сообщаются публично в ежегодном докладе министерства обороны о свободе судоходства», — сообщил американский дипломат.

Китай ранее также призвал США прекратить действия, серьёзно нарушающие его суверенитет и угрожающие его безопасности. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай оставляет за собой право принимать все необходимые действия для защиты государственного суверенитета и безопасности.