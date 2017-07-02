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22:23 (мск), источник: РИА Новости

США заявили о «свободе судоходства» в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США и далее продолжат использовать своё право «свободы судоходства» в Южно-Китайском море, заявил РИА Новости представитель госдепа США.

Источник: Reuters

Ранее Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими.

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В госдепе отметили, что у США «есть всеобъемлющая программа “Свободы судоходства”, которая направлена на то, чтобы бросить вызов чрезмерным морским требованиям в целях сохранения прав, свобод и использования моря и воздушного пространства, гарантированных всем странам в соответствии с международным правом».

Собеседник агентства отметил, что США продолжают регулярные операции в рамках данной программы «и будут продолжать это делать в будущем».

«Резюме этих операций всегда сообщаются публично в ежегодном докладе министерства обороны о свободе судоходства», — сообщил американский дипломат.

Китай ранее также призвал США прекратить действия, серьёзно нарушающие его суверенитет и угрожающие его безопасности. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай оставляет за собой право принимать все необходимые действия для защиты государственного суверенитета и безопасности.

Комментарии
5
тамара радецкая
Люди всех Стран обьеденяйтесь против беспредела америки.
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Антон Поршнин
кто интересно всё же осмелится дать люлей дядюшке сему?)))
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тамара радецкая
У России есть два союзника-это Армия и Флот. Ура.
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