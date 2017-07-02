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23:41 (мск), источник: РБК

США сняли запрет на провоз ноутбуков на самолетах из Абу-Даби

Власти США сняли запрет на провоз ноутбуков на борту самолетов, прилетающих из аэропорта столицы ОАЭ Абу-Даби, введенный из-за угрозы терактов. Об этом сообщает издание The National.

Источник: AFP 2017

Информацию об отмене запрета в своем Twitter подтвердило посольство ОАЭ в США. «Новые меры безопасности, введенные в аэропорте Абу-Даби позволят пассажирам проносить ноутбуки и планшеты в салон самолета», —​ заявили дипломаты.

Аэропорт столицы ОАЭ стал первым, в отношении которого Вашингтон принял решение об отмене подобных мер безопасности.

Глава эмиратской авиакомпании Etihad Airways Питер Баумгартнер отметил, что это «свидетельствует о репутации Абу-Даби, что его аэропорт является одним из самых безопасных».
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Он пояснил, что отмене запрета поспособствовало создание в аэропорту специального иммиграционного центра, который проводит проверку пассажиров, вылетающих в США. По данным The National, введенный ранее запрет на провоз электронных устройств в салоне самолетов, вылетающих из ОАЭ, привел к сокращению пассажиропотока через аэропорт Абу-Даби.

Часть пассажиров из Азии, которые совершали пересадку в ОАЭ, стали летать через Европу, чтобы избежать регистрации багажа. Это привело к тому, что эмиратские авиакомпании констатировали уменьшение спроса и были вынуждены сократить число самолетов, вылетающих в США.

Решение ограничить провоз некоторых электронных устройств в салонах самолетов, следующих из стран Ближнего Востока и Африки было принято в марте. Причиной стала угроза терактов с использованием гаджетов.

По данным CNN, в результате ряда спецопераций США получили информацию о том, что «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) разрабатывает бомбы, которые могут быть встроены в аккумуляторы электронных устройств. Это позволило бы обходить системы безопасности в аэропортах. Позднее аналогичный запрет в отношении шести стран ввела и Великобритания.

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