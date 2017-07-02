США сняли запрет на провоз ноутбуков на самолетах из Абу-Даби
Власти США сняли запрет на провоз ноутбуков на борту самолетов, прилетающих из аэропорта столицы ОАЭ
Власти США сняли запрет на провоз ноутбуков на борту самолетов, прилетающих из аэропорта столицы ОАЭ
Информацию об отмене запрета в своем Twitter подтвердило посольство ОАЭ в США. «Новые меры безопасности, введенные в аэропорте
Аэропорт столицы ОАЭ стал первым, в отношении которого Вашингтон принял решение об отмене подобных мер безопасности.
Он пояснил, что отмене запрета поспособствовало создание в аэропорту специального иммиграционного центра, который проводит проверку пассажиров, вылетающих в США. По данным The National, введенный ранее запрет на провоз электронных устройств в салоне самолетов, вылетающих из ОАЭ, привел к сокращению пассажиропотока через аэропорт
Часть пассажиров из Азии, которые совершали пересадку в ОАЭ, стали летать через Европу, чтобы избежать регистрации багажа. Это привело к тому, что эмиратские авиакомпании констатировали уменьшение спроса и были вынуждены сократить число самолетов, вылетающих в США.
Решение ограничить провоз некоторых электронных устройств в салонах самолетов, следующих из стран Ближнего Востока и Африки было принято в марте. Причиной стала угроза терактов с использованием гаджетов.
По данным CNN, в результате ряда спецопераций США получили информацию о том, что «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) разрабатывает бомбы, которые могут быть встроены в аккумуляторы электронных устройств. Это позволило бы обходить системы безопасности в аэропортах. Позднее аналогичный запрет в отношении шести стран ввела и Великобритания.